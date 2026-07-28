Свыше 78 тыс. кв. м после паводка продезинфицировали в Ирбитском районе

В Ирбитском районе продолжается обработка территорий, пострадавших от наводнения: к 27 июля продезинфицировано более 78 тыс. кв. м, сообщили в Роспотребнадзоре Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: управление Роспотребнадзора России по Свердловской области Фото: управление Роспотребнадзора России по Свердловской области

Сотрудники ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» совместно с администрациями Ирбита и района провели работы на объектах, включая 60 частных домов (3,9 тыс. кв. м), придомовые участки (38,2 тыс. кв. м) и зону отдыха в селе Килачаевское (6 тыс. кв. м). Также обработаны детские сады и площадки общей площадью 30 тыс. кв. м.

Ранее сообщалось, что в Ирбитском МО зафиксировано снижение уровня воды в реке Ница. Полпред Уральского федерального округа (УрФО) Артем Жога провел оперативное совещание с главными федеральными инспекторами, где обсудил ситуацию в Ирбитском районе, наиболее пострадавшем от непогоды — приоритетом остается помощь жителям в восстановлении жилья.

Ирина Пичурина