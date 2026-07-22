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На Среднем Урале снизился уровень воды в Нице и вырос в Нейве

Уровень воды в реке Ница в районе Ирбитского МО за сутки снизился, однако наблюдается рост уровня в реке Нейва в Невьянском и Верх-Нейвинском МО, сообщили в МЧС Свердловской области.

Фото: кадр из видео МЧС Свердловской области

Фото: кадр из видео МЧС Свердловской области

Напряженная гидрологическая обстановка сохраняется на отдельных участках, несмотря на отсутствие дождей в понедельник — она связана с добеганием волны паводка и режимом сбросов на гидротехнических сооружениях. При этом в 14 населенных пунктах 10 муниципалитетов от воды освободились 72 жилых дома и 178 приусадебных участков. Спасатели организуют лодочные и паромные переправы для 22 изолированных населенных пунктов. В четырех пунктах временного размещения на Среднем Урале размещено 70 человек, включая 22 детей — два ПВР работают в Ирбите, по одному в Ирбитском МО и Камышлове.

Для защиты критических объектов от паводковых вод на территории Свердловской области установлено 36 водоналивных дамб общей протяженностью 900 м, возведены насыпные дамбы из 5940 мешков с песком. К работам в зоне паводка привлечены 533 человека и 159 единиц техники.

Ирина Пичурина

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