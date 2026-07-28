РАН согласилась передать Горному Алтаю почти 15 тыс. гектаров

Российская академия наук (РАН) согласовала передачу в земельный фонд Республики Алтай участков общей площадью 14,7 тыс. га, находящихся в пользовании Томского государственного университета (ТГУ). Об этом сообщил глава региона Андрей Турчак.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елизавета Устьянцева / Коммерсантъ Фото: Елизавета Устьянцева / Коммерсантъ

«РАН подтверждает, что эти участки не используются и не планируются к использованию в научной деятельности. Для нас это земля, где жители исторически вели свое хозяйство и заготавливали корма»,— отметил он.

Участки находятся в Шебалинском районе. Как писал «Ъ-Сибирь», в 2024 году господин Турчак поставил задачу вернуть региону «избыточные земли», находящиеся в пользовании ТГУ. Тогда речь шла об 11 тыс. из 67 тыс. га, которыми располагает вуз.

По словам руководителя Горного Алтая, возвращение земли «позволит создать условия для развития сельского хозяйства, сократить очередь участников СВО, многодетных семей и других льготных категорий».

Валерий Лавский