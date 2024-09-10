Заминка на томско-алтайской границе

Андрей Турчак, избранный в минувшие выходные главой Республики Алтай, потребовал ускорить процедуру передачи региону части земельного участка, находящегося в пользовании Томского государственного университета (ТГУ). Добиться такой передачи для решения «земельного вопроса» в Шебалинском районе он обещал в ходе предвыборной кампании. По данным вуза, межведомственная рабочая группа с участием его представителей еще находится на стадии формирования. Республика намерена вернуть 11 тыс. га.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Вопрос «О работе межведомственной рабочей группы по разработке мероприятий для повышения эффективности использования земель и дальнейшей их передачи из госсобственности Российской Федерации в госсобственность Республики Алтай» был включен в повестку дня заседания правительства региона 10 сентября, прошедшего под председательством Андрея Турчака. Это заседание было первым после подведения итогов выборов главы региона. Напомним, что за два дня до этого господин Турчак был избран на этот пост с результатом 74,09% голосов.

Как писал «Ъ-Сибирь», в ходе избирательной кампании Андрей Турчак заявлял о необходимости вернуть в собственность республики «избыточные земли» участка в Шебалинском районе, находящегося в собственности РФ и пользовании ТГУ. Его общая площадь составляет 67 тыс. га. «В свое время эту землю передали СО РАН. Позже — федеральному Центру агробиотехнологий, потом — в федеральный Минобр. А уже в апреле этого года — в пользование Томского госуниверситета под научно-исследовательскую деятельность»,— рассказывал тогда господин Турчак историю участка. По его данным, значительная часть этой территории не используется, в то время как в очереди на льготные земельные участки в Шебалинском районе стоят более 450 человек.

В середине июля пресс-служба правительства Горного Алтая сообщала о договоренности Андрея Турчака и ректора ТГУ Эдуарда Галажинского усилиями двух сторон определить площадь земель, которые не нужны вузу. Господин Галажинский тогда говорил о том, что для этого специальной рабочей группе предстоит провести аудит более 500 участков.

«На данный момент уже проведено совещание рабочей группы в формате видеоконференции. По его итогам был сформирован перечень земельных участков… Это 67 тыс. га в целом и предположительно те 11 тыс., которые мы сегодня исследуем», — сообщил на заседании 10 сентября о проделанной работе и. о. заместителя председателя правительства, министра экономического развития Александр Прокопьев. 30 августа представители властей республики и Шебалинского района, а также ТГУ, провели «осмотр земель» на месте. По словам господина Прокопьева, в результате был сформирован перечень участков для передачи четырем сельским поселениям. «Кроме того, уточнены земельные участки, используемые крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в течение продолжительного времени с учетом количества всех сельскохозяйственных животных, содержащихся в личных подсобных хозяйствах граждан, осуществлен анализ уровня обеспеченности земельными ресурсами и определены конкретные земельные участки, необходимые для традиционных выпасов»,— добавил господин Прокопьев.

Но глава Шебалинского района Лариса Андреева уточнила, что к настоящему времени участки переданы только двум из девяти населенных пунктов, территорию которых планируется расширить таким способом. Причем, заслуги рабочей группы в этом нет, поскольку передача состоялась еще в 2018 году. Как писал «Ъ-Сибирь», ранее власти региона, которым тогда руководил Александр Бердников, заявляли, что неиспользуемая СО РАН территория может быть передана администрации района еще до конца 2017 года. Но этого не произошло ни в 2017-м, ни позже, когда республику возглавлял Олег Хорохордин (2019-2024).

«Мы то их (планируемые к передаче 11 тыс. га.— «Ъ») еще с 2017 года изучали, но нет понимания со стороны ТГУ. Немножко воспринимает это как-то болезненно»,— заметила госпожа Андреева. По ее словам, в ходе упомянутого господином Прокопьевым совещания по ВКС представители вуза заявили о намерении подготовить свой вариант перечня участков. «Понимания нет общего», — сделала вывод глава района.

Выслушав участников совещания, Андрей Турчак дал указание Александру Прокопьеву «заканчивать проведение совещаний» и до конца года «закрыть вопрос».

«Сейчас Александром Анатольевичем Турчаком создается межведомственная рабочая группа по разработке мероприятий для повышения эффективности использования земель, в которую входят и представители ТГУ», — ответили в вузе на вопрос «Ъ-Сибирь» о том, в какой стадии находится сегодня решение вопроса.

Валерий Лавский