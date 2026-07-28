Во время ЧМ-2026 букмекеры заработали на больших ставках старых клиентов
“Ъ” опросил участников рынка беттинга об итогах ЧМ-2026. В Olimpbet не раскрыли абсолютных показателей по объему, среднему размеру ставок и выручке, добавив, что объем ставок в купонах «оказался выше, чем на ЧМ-2022 и на Евро-2024». Однако число клиентов, ставивших на турнир, сократилось на 34% по сравнению с ЧМ-2022, и на 27% по сравнению с Евро-2024, уточнил директор по развитию компании Константин Гусев. В результате рост оборота обеспечен не расширением аудитории, а большей интенсивностью и средним размером ставок: на клиента пришлось 24,6 купона против 15,6 на ЧМ-2022 и 14,3 на Евро-2024, говорит он.
У «Лиги ставок» оборот ставок по сравнению с ЧМ-2022 вырос на 62%, а выручка — в два раза. Средний размер ставки также увеличился на 48%, однако число клиентов выросло всего на 1,1% по сравнению с ЧМ-2022, уточнил представитель компании.
Представитель BetBoom настаивает, что корректнее сравнивать ЧМ-2026 с Евро-2024, так как эти события ближе по времени и проходили «в сопоставимых условиях». Так, в сравнении с Евро-2024 среднее число ставок выросло более чем на 40%. Данные по среднему размеру ставок, аудитории, обороту и выручке в компании не раскрывают. Так же поступили в Pari. В Fonbet отказались от комментариев.
Подробнее — в материале «Ъ» «Чемпионат отыгран»
Чемпионат мира по футболу 2026 года, проходивший в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля, стал первым турниром, в финальной части которого участвовали 48 команд, разбитых на 12 групп по 4. Это нововведение позволило увеличить количество игровых дней, матчей и, как следствие, поводов для ставок. Изначально планировалось, что команды будут разделены на 16 групп по 3, однако FIFA изменила формат на 12 групп по 4 команды, чтобы избежать потенциального сговора и обеспечить каждой сборной минимум три игры.
Проведение ЧМ-2026 столкнулось с вызовами. В июне 2026 года букмекеры отмечали сокращение объема ставок на футбол по сравнению с маем, связывая это с отсутствием других крупных турниров. В целом, для российских индустрий, традиционно получающих выгоду от Чемпионатов мира, этот турнир был разочарованием: не было выраженного роста ставок, сократился трафик спортивных баров, упали продажи тематической символики и пива. Эти тенденции объясняли отсутствием сборной России, неудобным временем трансляций и более рациональным подходом болельщиков к расходам. К тому же, в начале 2026 года рынок букмекеров прогнозировал сокращение оборота на 4-5% из-за роста налоговой нагрузки и сокращения маркетинговых расходов, что могло повлиять на общие объемы ставок несмотря на Чемпионат мира.