Во время ЧМ-2026 букмекеры заработали на больших ставках старых клиентов

“Ъ” опросил участников рынка беттинга об итогах ЧМ-2026. В Olimpbet не раскрыли абсолютных показателей по объему, среднему размеру ставок и выручке, добавив, что объем ставок в купонах «оказался выше, чем на ЧМ-2022 и на Евро-2024». Однако число клиентов, ставивших на турнир, сократилось на 34% по сравнению с ЧМ-2022, и на 27% по сравнению с Евро-2024, уточнил директор по развитию компании Константин Гусев. В результате рост оборота обеспечен не расширением аудитории, а большей интенсивностью и средним размером ставок: на клиента пришлось 24,6 купона против 15,6 на ЧМ-2022 и 14,3 на Евро-2024, говорит он.

У «Лиги ставок» оборот ставок по сравнению с ЧМ-2022 вырос на 62%, а выручка — в два раза. Средний размер ставки также увеличился на 48%, однако число клиентов выросло всего на 1,1% по сравнению с ЧМ-2022, уточнил представитель компании.

Представитель BetBoom настаивает, что корректнее сравнивать ЧМ-2026 с Евро-2024, так как эти события ближе по времени и проходили «в сопоставимых условиях». Так, в сравнении с Евро-2024 среднее число ставок выросло более чем на 40%. Данные по среднему размеру ставок, аудитории, обороту и выручке в компании не раскрывают. Так же поступили в Pari. В Fonbet отказались от комментариев.

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