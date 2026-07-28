Суд выяснит источники дохода экс-главы «Смольнинского»

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга 27 июля приступил к рассмотрению уголовного дела по существу в отношении Григория Ранкова, возглавлявшего МО «Смольнинское» десять лет, с 2014 по 2024 год. С января 2026 года он находится под домашним арестом по делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 285 УК РФ). Прокуратура считает, что фигурант требовал от подчиненных делиться премиями. Ущерб составляет около 5 млн рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший глава МО «Смольнинское» Григорий Ранков в Смольнинском районном суде

Фото: Константин Леньков / Коммерсантъ Бывший глава МО «Смольнинское» Григорий Ранков в Смольнинском районном суде

Фото: Константин Леньков / Коммерсантъ

Гособвинитель заявила на заседании, что фигуранту вменяют два спорных управленческих решения в период с марта 2021 года по сентябрь 2024 года. Согласно материалам дела, в 2021 году глава округа Григорий Ранков вместе с руководителем аппарата муниципального образования Светланой Заичкиной решил фиктивно трудоустроить сотрудника. Задачи по поиску и оформлению сотрудника возложили на Заичкину, а глава оформлял все необходимые процедуры своей подписью, читала гособвинитель. Новая сотрудница заняла должность уборщицы. Позже ей добавили полномочия курьера. За все время фиктивной сотруднице перевели 2,5 млн рублей, но распоряжался ими глава округа, уверены в прокуратуре.

Другой эпизод, спровоцировавший интерес правоохранительных органов к Ранкову, связан с премированием сотрудников. Как заявила гособвинитель, работники муниципалитета передавали долю своей премии главе округа. Суммы варьировались от 5 до 50 тыс. рублей. Отказываться платить муниципалы боялись, опасаясь последствий на работе.

«Дал указание руководителю аппарата МС МО "Смольнинское" Заичкиной, находящейся в прямом подчинении, производить сбор денежных средств — части премий, выплачиваемых за счет экономии средств по фонду оплаты труда, предусмотренного бюджетом МО "Смольнинское" <...> в размере от 5 до 50 тыс. от каждой полученной премии, озвучив условие о том, что, в случае отказа сотрудников аппарата МС МО "Смольнинское" выполнять указанное требование Ранков, являясь главой органа местного самоуправления, прекратит выплаты премий, чем оказал моральное и психологическое воздействие на Заичкину, которая, находясь в служебной зависимости, не желая наступления для себя неблагоприятных последствий в карьере, привлечения к дисциплинарной ответственности, увольнения, согласилась уведомить сотрудников аппарата о вышеуказанных требованиях, производить сбор с сотрудников»,— рассказала гособвинитель.

По данным следователей, «кешбэк» поступал от девяти сотрудников. В том числе и от Заичкиной. Она передала начальнику больше всех — 800 тыс. рублей. Другие коллеги отчислили ему от 15 до 495 тыс. рублей. Всего таким образом экс-главе округа досталось еще 2,5 млн рублей.

«Да, мне понятно, о чем идет речь»,— ответил Ранков на вопрос судьи об услышанном. Подробнее высказаться о своем отношении к обвинению экс-глава собирается в конце судебного следствия. От высказываний воздержался и его адвокат Игорь Швайковский.

Совет депутатов МО «Смольнинское» длительное время был одним из самых скандальных в Санкт-Петербурге. В результате выборов 2019 года большинство мест получили представители оппозиционных объединений, а «Единая Россия» потерпела неудачу. Ранков, будучи главой округа, не избирался, однако сумел сохранить пост. Из-за споров новый состав не смог избрать нового главу на первом заседании, как это предписывает устав. В таком случае руководство остается за прежним главой. Григорию Ранкову удалось возглавлять муниципальное образование в центре Петербурга, не будучи при этом депутатом. Позже избранных мундепов перестали пускать в помещения МО. Те решили проводить свои собрания на крыльце здания муниципалитета. Все принятые ими решения глава округа успешно оспаривал через суд. По инициативе прокуратуры совет депутатов признали бездействующим. На этом основании губернатор Александр Беглов обратился в Законодательное собрание с предложением распустить муниципальный совет. Это было первое подобное решение в истории города.

Константин Леньков