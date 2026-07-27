График сверили со спросом

КамАЗ отменил режим сокращенной рабочей недели благодаря росту заказов на ближайшие месяцы. По итогам первого полугодия 2026 года производитель увеличил продажи на 8,8% — до 6,98 тыс. тяжелых грузовиков, тогда как российский рынок HCV сократился на 17,4%, а доля компании на нем достигла 38,4%. При этом выручка предприятия за шесть месяцев сохранилась на уровне 127,2 млрд руб., а чистый убыток снизился с 20,8 млрд до 13,9 млрд руб. Эксперт отмечает, что увеличение портфеля заказов автопроизводителя может быть обусловлено замещением импорта, реализацией отложенного спроса, обновлением парка, а также возможными государственными закупками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран КамАЗ отменил четырехдневку из-за увеличения заказов

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ КамАЗ отменил четырехдневку из-за увеличения заказов

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Генеральный директор компании Сергей Когогин отменил режим сокращенной рабочей недели, который планировался на август–октябрь. Автопроизводитель возвращается к пятидневному графику в связи с увеличением заказов на ближайшие месяцы, сообщает пресс-служба предприятия. «Объемов достаточно для работы в режиме 5-дневной рабочей недели. Среднесуточный темп производства составит 160 машкомплектов», — уточнили на КамАЗе.

Рост спроса в компании связывают с расширением модельного ряда автомобилей поколения К5 и стабилизацией российского рынка грузовой техники.

По итогам первого полугодия 2026 года КамАЗ нарастил продажи на 8,8% — до 6 981 единицы, а его доля на рынке тяжелых грузовиков составила 38,4%, сообщает директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. При этом рынок HCV продолжает сжиматься: за шесть месяцев было реализовано 18,2 тыс. машин, что на 17,4% меньше, чем годом ранее. Снижение фиксируется третий год подряд — в 2024 году падение составляло около 19%, в 2025-м — более чем вдвое (-54%).

На этом фоне китайские конкуренты показывают разнонаправленную динамику: продажи Sitrak упали на 61% (до 1 545 машин), Shacman потерял 49% и опустился на седьмую позицию с 1 057 проданными автомобилями. В десятку также вошли FAW (1 510 шт.), МАЗ (1 367 шт.), УРАЛ (1 147 шт.), Dongfeng (1 073 шт.), а также Howo, Valdai и Sany.

На прошлой неделе татарстанский автопроизводитель опубликовал отчетность по РСБУ за первое полугодие 2026 года. Чистый убыток сократился до 13,9 млрд руб. с 20,8 млрд руб. годом ранее, выручка сохранилась на уровне 127,2 млрд руб. Валовая прибыль выросла в 2,1 раза — до 6 млрд руб., убыток от продаж снизился с 9,4 млрд до 4,8 млрд руб.

При этом краткосрочные обязательства компании выросли на треть — до 321,8 млрд руб., в том числе краткосрочные заемные средства увеличились на 13,5%, до 132,6 млрд руб., а кредиторская задолженность — на 61,3 млрд, до 176,6 млрд руб. Долгосрочные обязательства составили 180 млрд руб., из которых 153,6 млрд — долгосрочные займы.

Дмитрий Баранов, ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент», комментируя решение КамАЗа отказаться от четырехдневной рабочей недели, считает, что это говорит лишь о восстановлении загрузки в ближайшие месяцы, а не об устойчивом росте рынка грузовиков.

«Cейчас нет устойчивых изменений в отрасли, а сообщение компании о хорошем портфеле заказов касается лишь ближайших месяцев. В такой ситуации увеличение числа заказов может оказаться эффектом отложенного спроса, сезонности, изменения закупочных циклов у крупных клиентов или временного улучшения конъюнктуры, а не структурным переломом», — пояснил Дмитрий Баранов.

Увеличение заказов КамАЗа эксперт связывает не только с расширением линейки К5, но и с замещением импорта, реализацией отложенного спроса, обновлением парка, а также возможными государственными закупками. По его мнению, рост числа заказов скорее дает компании шанс укрепить долю и маржу, чем гарантирует быстрый массовый рост рынка. Если портфель заказов останется стабильным в течение нескольких месяцев, можно будет говорить о тренде, а если нет — это окажется временным восстановлением.

С января 2026 года к пятидневной рабочей неделе вернулся «АвтоВАЗ». В сентябре 2025 года предприятие сокращало ее до четырех дней — такие меры в компании объясняли необходимостью сохранить рабочие места и избежать массовых сокращений персонала. Однако перед корпоративным отпуском, который проходит с 27 июля по 16 августа, тольяттинский автопроизводитель дополнительно задействовал линию сборки Lada Vesta в рабочую субботу. В то же время часть персонала Димитровградского автоагрегатного завода (ДААЗ), основным потребителем продукции которого является «АвтоВАЗ», с января этого года перешла на трехдневный режим работы.

Влас Северин