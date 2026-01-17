Часть персонала Димитровградского автоагрегатного завода переходит на трехдневку

С 19 января 2026 года часть персонала Димитровградского автоагрегатного завода (ООО «ДААЗ») переходит на трехдневный режим работы, сообщил в субботу в своем Telegram-канале депутат Госдумы Алексей Куринный.

По словам депутата, о своем возмущении переходом на трехдневную рабочую неделю ему сообщили рабочие завода. «На фоне объявленного АвтоВАЗом (основным заказчиком ДААЗа) возврата к работе по пятидневке после длительной работы в режиме неполной рабочей недели процесс «оптимизации» в Димитровграде выглядит нелогичным»,— отметил депутат.

В субботу, по его словам, на встрече с депутатом руководство завода пояснило, что основные рабочие будут, как и прежде, работать полную рабочую неделю, а часть вспомогательного персонала и ИТР (около 400 человек) переходят в режим неполной рабочей недели. У предприятия, по информации директора, есть избыток вспомогательного персонала и ИТР. Предпринятые меры — попытка сохранить рабочих в ожидании улучшения продаж АвтоВАЗа (в 2024 году Тольяттинский завод продал более 500 тыс. машин, а в 2025 только чуть более 320 тыс.).

Руководство завода считает, что если экономическая ситуация не изменится, то в течение второго-третьего кварталов возможно высвобождение (увольнение) 270-280 человек из тех, кто перешел на неполную рабочую неделю.

ООО «ДААЗ» — крупнейшее машиностроительное предприятие Димитровграда. Входит в группу ОАТ. Производит автокомпоненты для легковых автомобилей. Основной потребитель продукции — АО «АвтоВАЗ». ДААЗ производит шланги, шарниры, усилители тормозов, стеклоподъемники, дверные ручки, радиаторы, зеркала заднего вида и другие автокомпоненты.

Андрей Васильев