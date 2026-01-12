«АвтоВАЗ» вернулся к формату пятидневной рабочей недели

После новогодних праздников «АвтоВАЗ» возобновил работу в формате пятидневной рабочей недели. Об этом сообщил «Интерфаксу» председатель первичной профсоюзной организации концерна Сергей Зайцев.

29 сентября «АвтоВАЗ» сократил рабочую неделю до четырех дней. В компании заявили, что меры были приняты для сохранения рабочих мест и во избежание массового сокращения сотрудников. Господин Зайцев тогда говорил, что подобный режим работы в компании может продлиться до шести месяцев. В конце октября президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов сообщил, что формат четырехдневной рабочей недели в компании будет действовать до конца 2025 года. В декабре он подписал приказ о возвращении пятидневной рабочей недели с 2026-го.

АО «АвтоВАЗ» — крупнейший автопроизводитель в России и Восточной Европе. С 1970 года компания выпустила более 31 млн автомобилей более 50 разных моделей. Специализируется на производстве собственной марки Lada.