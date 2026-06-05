АвтоВАЗ перед корпоративным отпуском объявил рабочую субботу для линии Lada Vesta

Профсоюзный комитет АО «АвтоВАЗ» согласовал проект приказа об организации работы в субботу 6 июня, сообщил на своей официальной странице соцсети «ВКонтакте» профком предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

В сообщении отмечается, что в соответствии с приказом будет задействована линия сборки Lada Vesta в дневную смену. Работникам оплатят работу в этот день, согласно коллективному договору, в двойном размере. Отмечается, что председатели профкомов структурных подразделений АО «АвтоВАЗ» положительно оценили такое решение, поскольку оно (обеспечит работникам дополнительный заработок и, соответственно, рост их средней зарплаты перед летним корпоративным отпуском».

Производственный план на 2026 год был утвержден на уровне 400 тыс. автомобилей Lada, из которых на российском рынке планировалось продать 370 тыс. штук (против 338,5 тыс. штук в 2025 году). Еще 30 тыс. машин планировалось в 2026 году поставить на экспорт (против 20,7 тыс. в 2025 году).

Как сообщало 4 июня агентство «Автостат», спрос на автомобили Lada растет — по итогам мая продажи автомобилей в РФ составили 27 453 единицы, что на 7,3% выше, чем

в мае 2025 года. Всего за пять месяцев 2026 года реализовано 123 543 Lada. Рыночная доля Lada по итогам пяти месяцев составляет более 25%.

Тем не менее 3 июня президент компании Максим Соколов в кулуарах ПМЭФ сказал «Интерфаксу», что производственный план АвтоВАЗа на 2026 год может быть скорректирован на фоне давления крепкого рубля на экспорт.

«Мы видим, что крепкий рубль сегодня давит на экспортную составляющую. Соответственно, по мере укрепления курса рубля необходимо уже корректировать наши планы. Это совершенно объективный внешний фактор. Нам, конечно, хотелось бы максимизировать наше производство в целом и тем более — его экспортное направление. Но обижаться на сложившуюся ситуацию бессмысленно — как на погоду»,— сказал господин Соколов, отметив, что сейчас продумывается вариант переориентации части экспортного объема продукции на российский рынок.

Андрей Васильев