Песков: Запад желал превращения России в Московское княжество
После распада СССР страны Запада хотели, чтобы от России осталось Московское княжество. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на форуме «Территория смыслов».
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
«Когда обрушился Советский Союз, Россию еще трясло, было непонятно, не было Путина, и было непонятно, Россия устоит или нет, на Западе очень многие хотели, чтобы осталось Московское княжество, княжество в Свердловске, в Екатеринбурге, мелкие страны, которые можно потом съесть без отрыжки», — отметил представитель Кремля (цитата по ТАСС).
В начале июля Владимир Путин заявил, что РФ развивается, несмотря на сопротивление коллективного Запада. Российский лидер также рассказывал о подготовке НАТО к войне с Россией. По его словам, российская сторона готова оперативно и адекватно ответить на любые угрозы.
До этого замлавы МИД Сергей Рябков пригрозил западным странам катастрофическими последствиями в случае прямого военного столкновения с Россией. При этом дипломат отметил, что еще одним вариантом развития событий станет «возобладание здравого смысла»
Заявления о желании Запада, включая "Коллективный Запад", видеть Россию расчлененной и ослабленной перекликаются с официальной позицией России. В новой концепции внешней политики РФ, утвержденной в марте 2023 года, отмечается, что Россия намерена противостоять глобальному доминированию Запада, но не стремится к изоляции. Согласно этой концепции, Россия не считает себя врагом Запада и не имеет по отношению к нему враждебных намерений, однако требует от США и их союзников осознать бесперспективность конфронтационной политики.
В целом, отношения между Россией и "Западом" характеризуются противостоянием и санкционной политикой со стороны последнего, особенно после начала военной операции на Украине. Российские официальные лица неоднократно заявляли о недружественной политике Запада и его стремлении нанести "стратегическое поражение" России, а также о попытках вмешательства во внутренние дела РФ.