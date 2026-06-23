Путин заявил о подготовке стран НАТО к войне с Россией

Ранее страны НАТО ограничивались поддержкой Украины, а теперь открыто говорят о подготовке к войне с Россией и наращивают оборонные бюджеты, заявил президент Владимир Путин. По его словам, российская сторона готова оперативно и адекватно ответить на любые угрозы.

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«Для обоснования подобных затрат и радикальной милитаризации своих государств руководители стран НАТО и Евросоюза, как и ранее, используют лживые заявления о якобы российской военной угрозе»,— пояснил глава государства на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений.

Сначала западные страны создают угрозы для России, а потом вынуждают «предпринимать действия, необходимые для самообороны и защиты», добавил господин Путин. В итоге они обвиняют РФ «во всех смертных грехах», чтобы обосновать продолжение агрессии в отношении страны, указал президент.

В качестве примера подобных действий Владимир Путин привел «вероломное нападение» на СССР в июне 1941 года, после которого Германия пыталась обвинить Советский Союз и лидера страны Иосифа Сталина в «агрессии против... коллективного Запада».

После начала спецоперации на Украине в Европе неоднократно предупреждали о риске более масштабного военного конфликта и нападения России на страны сообщества. Российская сторона, в свою очередь, утверждает, что таких планов у страны никогда не было.