Путин объяснил, почему Россия победит

Президент Владимир Путин заявил, что Россию ждет победа благодаря усилиям Общероссийского народного фронта. Такой оценкой он поделился на форуме организации «Все для Победы!».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Глава государства заявил, что Россия развивается, несмотря на сопротивление коллективного Запада. По словам Владимира Путина, организация смогла объединить 20 млн человек, собрать почти 70 млн руб. добровольных пожертвований и направить их на цели СВО. «Вот поэтому нас и ждет, безусловно, победа», — заявил Владимир Путин.

Он отметил, что все 15 лет существования ОНФ тот находится «на острие решаемых страной проблем» и «оказывает помощь конкретным людям». «Эта обратная связь с людьми чрезвычайно важна для любого уровня власти и для страны», — добавил Владимир Путин.