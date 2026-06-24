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Рябков: Запад ждут катастрофические последствия в случае столкновения с Россией

Заместитель главы МИД Сергей Рябков пригрозил западным странам катастрофическими последствиями в случае прямого военного столкновения с Россией.

«Консолидируется ли курс на прямое лобовое столкновение с нами? Это неизбежно чревато катастрофическими последствиями для тех, кто покусится таким образом на нашу безопасность»,— сказал господин Рябков в разговоре с «Известиями».

Замглавы МИД отметил, что еще одним вариантом развития событий станет «возобладание здравого смысла». «Возникнет понимание того, что нужно "снижать температуру"»,— добавил он.

Накануне президент России Владимир Путин заявил о подготовке НАТО к войне с Россией. По его словам, ранее страны альянса ограничивались поддержкой Украины, а теперь открыто говорят о подготовке к боевым действиям и наращивают оборонные расходы.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Заявление Сергея Рябкова о катастрофических последствиях прямого военного столкновения с Россией перекликается с ранее озвученными российскими официальными лицами предупреждениями о возрастающих стратегических рисках и опасности лобовой схватки между Россией и НАТО. Россия неоднократно оценивала расширение НАТО и наращивание его военной инфраструктуры вблизи своих границ как угрозу и агрессивное поведение со стороны Запада, подчеркивая, что это является первопричиной эскалации конфликта.

Запад, в свою очередь, обвиняет Россию в агрессии и угрозе безопасности, принимая планы обороны на случай атаки со стороны России, а также продолжая наращивать военные расходы и поддерживать Украину. Представители НАТО при этом настаивают на сохранении каналов связи с Россией для предотвращения эскалации. Ситуация усугубляется тем, что некоторые страны Запада открыто выражают готовность к прямому столкновению, вплоть до возможного размещения войск на Украине, что в Москве расценивают как новый шаг к войне. Все это происходит на фоне продолжающегося конфликта на Украине, который рассматривается Россией как часть гибридной войны, развязанной против нее Западом, поставившим цель нанести России «стратегическое поражение».

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