Опыт, которого не было

На рынке труда все острей встает проблема черных менторов. Об этом “Ъ FM” рассказали кадровые специалисты. Так называемые черные менторы помогают начинающим специалистам выдавать себя за опытных сотрудников. Для соискателей создают фальшивое резюме и целую профессиональную биографию. Затем его тренируют проходить собеседования в соответствии с этой легендой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Курсков / Коммерсантъ Фото: Евгений Курсков / Коммерсантъ

Если человека возьмут в команду, обман может стоить компании несколько сотен тысяч рублей, говорит управляющий партнер HR агентства А2 Алексей Чихачев:

Феномен более чем реальный, мы периодически с ним сталкиваемся. Термин "черные менторы" появился недавно, явление стало заметным примерно в 2021-2022 годах, на волне массового притока людей в IT. Тогда рынок предлагал новичкам высокие зарплаты, желающих было много, и вокруг этого быстро выросла целая сервисная индустрия. Такие услуги обычно комплексные: человеку могут составить резюме с несуществующим опытом, добавить проекты и компании, иногда реальные. Расчет на то, что через два-три года команда сменится, и никто уже не вспомнит детали. Затем готовят легенду: какие задачи кандидат якобы решал, почему уходил с работы, как отвечать на вопросы, иногда проводят подготовку к техническому интервью.

В самых наглых случаях доходят до организации подставного контакта для проверки рекомендаций. То есть компания звонит руководителю, а на связи оказывается заранее подготовленный человек. Риски для бизнеса вполне реальные. Это деньги, вложенные в испытательный срок, адаптацию и время руководителей. По нашим оценкам, одна такая ошибка может стоить компании нескольких месячных окладов. Второй фактор — упущенное время: пока вы работаете с неподходящим кандидатом, реальные специалисты могут уйти к конкурентам. И третье, самое неприятное, — репутационные потери. Если такой сотрудник попадает на клиентский проект, страдает уже не только процесс найма, но и весь бизнес.

Полностью защититься от этого практически невозможно. Но проблема часто в том, что компании слишком торопятся и ограничиваются формальными проверками. Первое — нужно задавать вопросы не только о должностных обязанностях, а просить конкретику: какие были показатели, что именно происходило, какие проблемы возникали, как их решали, как была организована работа в команде. Второе — не стоит звонить по контактам, которые предоставляет сам кандидат. Лучше самостоятельно искать компанию и выходить на официальные каналы связи. И третье — практическое задание, максимально приближенное к реальной работе, часто дает больше информации, чем любое интервью».

Популярность услуг «черных менторов» эксперты объясняют тем, что новичкам сейчас сложнее выйти на рынок труда. По данным порталов «Работа.ру» и «Сбер.Подбор» в первом квартале число вакансий для кандидатов без опыта сократилось примерно на четверть год к году. При этом конкуренция растет: в марте предложений о работе на hh.ru было на почти на треть меньше, чем в 2025-м, а резюме — на 40% больше. Впрочем, зачастую ложь соискателей можно распознать на интервью, отмечает управляющий директор инвесткомпании «Риком-Траст» Дмитрий Целищев, который поделился с “Ъ FM” собственным опытом:

«"Черный ментор" — это, по сути, разновидность HR-специалистов, которые помогают соискателям упаковать свой опыт. Такие эксперты стали особенно востребованы в последние два года, когда вакансий стало меньше, а конкуренция среди кандидатов выросла. Их задача — помочь составить резюме и портфолио, но иногда речь идет уже не о презентации опыта, а о его приукрашивании или создании несуществующих достижений.

На практике такие случаи встречаются нечасто, но они есть. Распознать подобных кандидатов можно с помощью перекрестных вопросов по разным периодам работы: например, о достижениях на предыдущих местах и конкретных результатах. Если человек не был участником этих процессов, он начинает путаться в деталях. Также помогают реальные или вымышленные бизнес-кейсы — важно оценить логику кандидата и его подход к решению задач. И, конечно, стоит проверять рекомендации, причем лучше не только по тем контактам, которые указаны в резюме».

Резюме не считается официальным документом, поэтому за фальшивую информацию там ответственность по закону не предусмотрена. Однако поддельные дипломы или справки могут стать основанием для возбуждения уголовного дела.

Ульяна Горелова