По Telegram-каналам прошли схемы

Банк России выявил масштабное использование схемы манипулирования рынком акций через сеть Telegram-каналов. Причем если прежние случаи подобных манипуляций касались малоликвидных акций, то сейчас операции выполнялись с акциями и депозитарными расписками 19 крупных компаний. Следственный комитет объявил о задержании подозреваемых в манипулировании. Участники рынка связывают распространение данной схемы с деятельностью инфлюенсеров, которая практически не регулируется.

13 апреля Банк России сообщил о выявлении фактов манипулирования рынком со стороны владельцев Telegram-каналов (РДВ, «Сигналы РЦБ» и «Волк с Мосбиржи»). По данным регулятора, для этого их авторы применяли схему pump and dump — использовали аудиторию, чтобы искусственно подогревать спрос к определенным ценным бумагам, а после роста котировок продавали активы.

Данные об операциях были переданы в Следственный комитет России (СКР), который возбудил в отношении трейдеров уголовное дело по статье о манипулировании рынком (ч. 2 ст. 185.3 УК РФ). Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, «задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу».

В Банке России заявили “Ъ”, что «сведения о величине ущерба и количестве пострадавших лиц будут окончательно установлены в ходе следственных действий».

В СКР отметили, что в 2023–2024 годах владельцами каналов было совершено более 55 тыс. незаконных сделок с ценными бумагами на Московской бирже.

Доход нарушителей от незаконных операций превысил 15 млн руб. «Операции по счетам фигурантов уголовного дела на финансовом рынке в настоящее время ограничены»,— заявили в ЦБ “Ъ”.

Эти Telegram-каналы продолжают деятельность по сей день, а их суммарная аудитория приближается 270 тыс. подписчиков. Значительная часть инвестиционных советов, которые публиковались на каналах, касалась рынка акций, при этом нередко копировались сообщения друг друга.

Регулятор не первый раз выявляет использование схемы pump and dump. В 2021 году была раскрыта деятельность трейдеров, торговавших в 2018–2020 годах, в 2024 году — еще одного трейдера (по эпизодам 2023–2024 годов).

Как отмечает директор департамента образовательных программ ИК «Велес Капитал» Валентина Савенкова, в большинстве случаев схемы pump and dump реализуются с использованием неликвидных бумаг с free-float менее 10% и небольших объемов торгов (до 100 млн руб.). Однако, по данным СКР, на этот раз злоумышленники совершали операции с акциями и депозитарными расписками «19 крупных российских компаний».

По словам члена совета Ассоциации инвесторов АВО Алексея Пономарева, «учитывая характер публикаций», можно предположить, что объектами манипулирования стали акции ГК «Самолет» и «Магнита».

В ЦБ не раскрыли, с бумагами каких эмитентов совершались сделки.

Регулятор отмечает, что в последнее время практика недобросовестного поведения «со стороны финансовых инфлюенсеров и блогеров» получила «широкое распространение». «Все чаще встречаются случаи распространения заведомо ложной информации, призывающей к совершению сделок с ценными бумагами»,— заявили там. Как объясняет заместитель гендиректора по брокерскому бизнесу ФГ «Финам» Дмитрий Леснов, такая активность манипуляторов связана с «приходом на рынок массовых инвесторов». По данным ЦБ, в 2025 году доля физических лиц на биржевых торгах акциями в будние дни составила около 70%, а в выходные — около 90%.

Участники рынка считают, что распространение схемы pump and dump связано также с тем, что деятельность инфлюенсеров на российском рынке почти никак не регулируется. В середине февраля ЦБ предложил создать реестр финансовых инфлюенсеров, чтобы закрепить за собой полномочия по надзору за ними. Профучастники рынка считают, что это позволит улучшить ситуацию на рынке, однако реализация плана может столкнуться с рядом сложностей.

«Добросовестные инфлюенсеры встанут в реестр, однако манипуляторы могут сместиться в серую зону»,— отмечает Валентина Савенкова. Кроме того, как указывает Алексей Пономарев, у регулятора имеется уже достаточно инструментов для борьбы с манипуляторами. «Для решения проблемы нужно не создание реестра, а более пристальный надзор и обеспечение неотвратимости наказания»,— отмечает эксперт.

Андрей Ковалев