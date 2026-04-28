Инсайд по запросу

Для второго чтения подготовлены поправки по реформе надзора за деятельностью инсайдеров. Законодатели изменили сроки, по которым эмитенты смогут раскрывать информацию о сделках, совершаемых инсайдерами. В поправках также указывается, в каких случаях публикация не обязательна, а также уточняется ответственность эмитентов за раскрытие неверной информации.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В Госдуме подготовили поправки ко второму чтению законопроекта «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком» (с ними ознакомился “Ъ”). Содержание документа подтвердил источник “Ъ”, знакомый с процессом составления поправок. Законодатели уточнили детали, касающиеся обязанностей участников торгов по раскрытию информации о сделках инсайдеров. Законопроект планируется вынести на второе чтение и принять в окончательной редакции в мае-июне, сообщил “Ъ” председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Инсайдер — это лицо, в распоряжении которого имеется информация об эмитенте, не доступная прочим участникам торгов. К ней может относиться отчетность компании, планы ее развития, детали сделок и т. д. Произвольное распространение инсайдерской информации запрещено.

Предполагается, что самые масштабные изменения затронут ст. 10 и 11 закона, касающиеся порядка и сроков передачи информации об инсайдерских сделках со стороны эмитентов и самих инсайдеров. Если ранее предполагалось, что все лица, включенные в список инсайдеров, обязаны передавать эмитентам такую информацию «не позднее пяти рабочих дней с даты совершения» операций, то в новой версии законопроекта конкретные сроки не указываются, однако в случае совершения сделок инсайдеры будут обязаны предоставлять информацию о сделках на неорганизованных торгах «не реже одного раза в календарный месяц». При этом за информирование эмитента о сделках на организованных торгах будут отвечать биржи.

Отказ от единого короткого срока отчета призван снизить административную нагрузку, указывают эксперты. Вместо этого инсайдеры будут обязаны отвечать на точечные запросы эмитентов по отдельным сделкам в срок не менее десяти рабочих дней. «Комплаенс-службы сконцентрируются на анализе конкретных подозрительных операций, что повысит эффективность контроля»,— считает директор юридического департамента Ассоциации банков России Александр Абрамов. Причем ключевые инсайдеры на постоянной основе должны будут отчитываться по внебиржевым сделкам не реже одного раза в месяц. По мнению господина Абрамова, облегченный мониторинг нацелен на «выборочные запросы с реалистичными сроками ответа», благодаря чему ЦБ «сможет дифференцировать сроки и форматы отчетов для разных ситуаций».

Согласно поправкам, эмитенты будут обязаны публиковать «обезличенную сводную информацию о сделках инсайдеров», причем сроки публикации увеличены с 10 до 15 дней. Законодатели уточнили, что если эмитенту были предоставлены недостоверные данные, он не несет ответственности за их раскрытие. Был также уточнен и перечень операций, по которым раскрытие информации не обязательно. К ним относятся операции в рамках договоров репо, сделки, совершенные без поручения инсайдера в целях исполнения его обязательств из ранее заключенных сделок, а также сведения о получении от эмитента ценных бумаг в рамках программ мотивации и т. д.

Еще одним важным изменением стало подтверждение права эмитента не раскрывать или раскрывать не в полном объеме информацию об операциях инсайдеров для ухода от возможных санкций. Как пояснил Александр Абрамов, «законопроект не приравнивает нераскрытие важной информации к манипулированию рынком», а «эмитенты будут вправе самостоятельно устанавливать» такой режим для чувствительной информации.

Обязательства эмитентов устанавливать меры по предотвращению и борьбе с инсайдерской торговлей — распространенный механизм в мировой практике. Как отмечает юрист Forward Legal Олесь Груздев, если SEC (Комиссия по ценным бумагам США) «выявила, что работник совершал инсайдерские сделки, она вправе привлечь и работодателя к ответственности, если установит отсутствие у него внутренних, корпоративных механизмов по борьбе с инсайдерской торговлей». При этом внутренние правила включают утверждение корпоративной политики работы с инсайдерской информацией, ограничение доступа к ней посторонних лиц, а также создание внутренней службы по выявлению случаев инсайдерской торговли.

Ужесточение обязательств по раскрытию сделок инсайдерами должно позитивно отразиться на фондовом рынке, считают профучастники. По словам управляющего директора ИК «Риком-Траст» Дмитрия Целищева, соблюдение этого законодательства «автоматически повышает привлекательность актива для инвестора». Однако он указывает, что раскрытие информации о сделках будет проходить «со значительным временным лагом», поэтому эффективность реформы «можно будет оценить только спустя время». К тому же для эмитента «необходимость соблюдать новые требования повлечет как операционные, так и финансовые издержки», отмечает господин Целищев.

В ЦБ готовы для работы с ростом числа сообщений о сделках инсайдеров. Кроме того, на его сайте создан сервис «для подачи анонимных сообщений», через который регулятор получает сведения о нарушениях. Как заявила старший управляющий директор по комплаенсу и этике бизнеса Московской биржи Ирина Грекова, торговая площадка «готова максимально поддержать эмитентов, организовав их работу с новыми требованиями в наиболее удобной форме».

Андрей Ковалев