Путин поддержал текущую финансовую политику в России
Высокие темпы роста экономики угрожают ускорить инфляцию. Нынешний курс правительства сохраняет устойчивость экономической и финансовой систем, заявил президент Владимир Путин.
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«По темпам экономического роста, по сравнению с Евросоюзом, мы тоже впереди. Но, конечно, хотелось бы больше. Но есть риски»,— заявил президент на встрече с депутатами Госдумы VIII созыва.
По словам Владимира Путина, самое главное — сохранить устойчивость экономики. Она позволяет решать проблемы развития промышленности, а также социальные вопросы, подчеркнул глава государства.
На заседании Банка России 24 июля ключевую ставку снизили на 25 базисных пунктов — до 14%. Глава Сбербанка Герман Греф ранее заявлял о переохлаждении экономики из-за высокой ставки ЦБ. Он называл ключевую ставку в 10–12% «психологической чертой» для инвесторов. В РСПП заявляли о риске «осенних банкротств» при отказе ЦБ снижать ключевую ставку.
Банк России, который устанавливает ключевую ставку, традиционно ставит своей целью возвращение инфляции к уровню 4%. Однако на протяжении последних лет этот показатель нередко превышал целевой, что вынуждало регулятора корректировать денежно-кредитную политику. В период с 2021 по 2023 год наблюдался рост инфляции, часто превышающий прогнозы, что приводило к необходимости повышения ключевой ставки.
Жёсткая денежно-кредитная политика Центробанка, выражающаяся в высоких ставках, направлена на сдерживание инфляции, но при этом вызывает опасения у бизнеса и правительства, что она может навредить экономике и снизить инвестиционную активность. Так, в июне 2025 года Bloomberg сообщал о давлении правительства на ЦБ с требованием снижения ставки. Ключевая ставка влияет на стоимость денег в экономике, стоимость кредитов, рынок недвижимости и многие другие секторы. Изменение ключевой ставки Центробанка всегда вызывает дискуссии и прогнозы относительно её дальнейшей динамики и влияния на экономическую ситуацию.