Путин поддержал текущую финансовую политику в России

Высокие темпы роста экономики угрожают ускорить инфляцию. Нынешний курс правительства сохраняет устойчивость экономической и финансовой систем, заявил президент Владимир Путин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

«По темпам экономического роста, по сравнению с Евросоюзом, мы тоже впереди. Но, конечно, хотелось бы больше. Но есть риски»,— заявил президент на встрече с депутатами Госдумы VIII созыва.

По словам Владимира Путина, самое главное — сохранить устойчивость экономики. Она позволяет решать проблемы развития промышленности, а также социальные вопросы, подчеркнул глава государства.

На заседании Банка России 24 июля ключевую ставку снизили на 25 базисных пунктов — до 14%. Глава Сбербанка Герман Греф ранее заявлял о переохлаждении экономики из-за высокой ставки ЦБ. Он называл ключевую ставку в 10–12% «психологической чертой» для инвесторов. В РСПП заявляли о риске «осенних банкротств» при отказе ЦБ снижать ключевую ставку.