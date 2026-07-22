Шохин заявил о риске «осенних банкротств» при отказе ЦБ снижать ключевую ставку

Если Центробанк откажется от снижения ключевой ставки и сохранит ее на текущем уровне, в стране могут возникнуть риски «осенних банкротств». Такой оценкой поделился с ТАСС глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава РСПП Александр Шохин

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Глава РСПП Александр Шохин

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

По словам господина Шохина, риски связаны с накопительным эффектом негативных факторов в экономике. «В рамках опросов членов РСПП мы фиксируем сжатие спроса, аналогичные оценки есть и у других деловых объединений, при сохранении значительных платежей компаний по кредитам»,— сообщил глава РСПП.

В особо уязвимом положении, по словам Александра Шохина, находятся импортозамещающие проекты. Это связано как с активными инвестициями в предыдущие годы, так и с отсутствием заказов на готовую продукцию. Внутренний спрос остается низким из-за дорогих кредитов, а на внешние рынки компании не пускают иностранные конкуренты, пояснил господин Шохин.

13 июля Александр Шохин призвал Банк России не повышать на заседании 24 июля ключевую ставку из-за роста цен на топливо. Зампред ЦБ Алексей Заботкин на следующий день заметил, что регулятор не вправе «закрывать глаза» на удорожание топлива. Однако Центробанк исходит из того, что меры правительства нормализуют ситуацию, добавил он.