Шохин заявил о риске «осенних банкротств» при отказе ЦБ снижать ключевую ставку
Если Центробанк откажется от снижения ключевой ставки и сохранит ее на текущем уровне, в стране могут возникнуть риски «осенних банкротств». Такой оценкой поделился с ТАСС глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.
Глава РСПП Александр Шохин
Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ
По словам господина Шохина, риски связаны с накопительным эффектом негативных факторов в экономике. «В рамках опросов членов РСПП мы фиксируем сжатие спроса, аналогичные оценки есть и у других деловых объединений, при сохранении значительных платежей компаний по кредитам»,— сообщил глава РСПП.
В особо уязвимом положении, по словам Александра Шохина, находятся импортозамещающие проекты. Это связано как с активными инвестициями в предыдущие годы, так и с отсутствием заказов на готовую продукцию. Внутренний спрос остается низким из-за дорогих кредитов, а на внешние рынки компании не пускают иностранные конкуренты, пояснил господин Шохин.
13 июля Александр Шохин призвал Банк России не повышать на заседании 24 июля ключевую ставку из-за роста цен на топливо. Зампред ЦБ Алексей Заботкин на следующий день заметил, что регулятор не вправе «закрывать глаза» на удорожание топлива. Однако Центробанк исходит из того, что меры правительства нормализуют ситуацию, добавил он.
Заявления главы Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина о рисках банкротств в случае сохранения высокой ключевой ставки отражают давнюю позицию организации, которая регулярно призывает Центробанк к более активному снижению ставки.
РСПП неоднократно высказывался за снижение ключевой ставки до более комфортного для бизнеса уровня, например, до 10%, отмечая, что текущие показатели недостаточны для стимулирования инвестиций. В течение 2025-2026 годов Центробанк поэтапно снижал ставку с 21% до 15%, но деловое сообщество считает эти темпы слишком медленными. Шохин предлагал более радикальные шаги, например, снижение сразу на один процентный пункт, а не на 0,5 п.п., и прогнозировал, что к концу 2025 года ставка может опуститься до 13–15%, а к концу 2026 года — до 10–12%. Высокие ставки увеличивают расходы компаний на обслуживание кредитов, замораживая инвестиции, особенно в малом и среднем бизнесе.