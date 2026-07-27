FT: в 2026 году ИИ-компании вложили рекордные суммы в лоббирование в США
Крупнейшие американские компании в сфере искусственного интеллекта (ИИ) с начала 2026 года нарастили расходы на лоббирование своих интересов в Вашингтоне до рекордных сумм, написала Financial Times (FT). Расходы OpenAI на эти цели выросли в первом полугодии почти вдвое, достигнув $2,2 млрд, а Anthropic — втрое, до $3,5 млрд. Совокупные расходы на лоббирование шести крупных ИИ-компаний, к которым газета также отнесла Google, Microsoft, AMD, Nvidia, в первом квартале превысили $21 млрд.
Как пишет FT, значительные расходы ИИ-корпораций на лоббирование связаны с «попытками ограничить недружественное регулирование и сформировать в США правила в отношении дата-центров и проверок продвинутых моделей». «Лоббистская кампания связана как со сдерживанием регулирования, так и с обоснованием необходимости конструктивной политики правительства, поддерживающей отрасль»,— заявил FT Амба Как, содиректор института AI Now, изучающего социальные последствия внедрения ИИ.
В июне администрация президента США потребовала от Anthropic ограничить доступ к ее новейшим ИИ-моделям Fable 5 и Mythos 5, но позже сняла ограничения. Также сообщалось о том, что Белый дом попросил OpenAI отложить публичный релиз новой ИИ-модели GPT-5.6. Также СМИ писали, что администрация США обсуждает вопрос получения правительством долей в ведущих компаниях в сфере ИИ.
Увеличение расходов ИИ-компаний на лоббирование отражает общую тенденцию к росту инвестиций в эту сферу. Так, в 2025 году мировое венчурное финансирование в ИИ-стартапы выросло до $225,8 млрд, составив почти половину всего глобального венчура. Затраты на разработки в области ИИ за 2024 год американскими IT-гигантами Microsoft, Alphabet, Amazon и Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) составили $246 млрд, а в 2025 году ожидается, что они превысят $320 млрд.
Значительные финансовые вливания связаны с тем, что ИИ является одной из наиболее инвестиционно емких технологий, хоть его развитие и остается слабо прогнозируемым. Специализированное оборудование для искусственного интеллекта является на 100% импортным, а отечественные аналоги на данный момент отсутствуют, что делает его стоимость высокой.
Внедрение ИИ может требовать высоких финансовых затрат на обслуживание, особенно для небольших компаний, и коммерческая эффективность остается предметом дискуссий. Например, если на ручную проверку ответов ИИ уходит много ресурсов, то экономическая выгода теряется.
Тем не менее, в мировом масштабе применение ИИ к 2040 году может увеличить объем мировой торговли на 34–37% и добавить 12–13% к мировому ВВП за счет роста производительности и снижения торговых издержек. При этом существуют опасения о концентрации ресурсов, необходимых для развития ИИ, лишь в развитых странах, что может усилить разрыв между богатыми и бедными государствами.