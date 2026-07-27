FT: в 2026 году ИИ-компании вложили рекордные суммы в лоббирование в США

Крупнейшие американские компании в сфере искусственного интеллекта (ИИ) с начала 2026 года нарастили расходы на лоббирование своих интересов в Вашингтоне до рекордных сумм, написала Financial Times (FT). Расходы OpenAI на эти цели выросли в первом полугодии почти вдвое, достигнув $2,2 млрд, а Anthropic — втрое, до $3,5 млрд. Совокупные расходы на лоббирование шести крупных ИИ-компаний, к которым газета также отнесла Google, Microsoft, AMD, Nvidia, в первом квартале превысили $21 млрд.

Как пишет FT, значительные расходы ИИ-корпораций на лоббирование связаны с «попытками ограничить недружественное регулирование и сформировать в США правила в отношении дата-центров и проверок продвинутых моделей». «Лоббистская кампания связана как со сдерживанием регулирования, так и с обоснованием необходимости конструктивной политики правительства, поддерживающей отрасль»,— заявил FT Амба Как, содиректор института AI Now, изучающего социальные последствия внедрения ИИ.

В июне администрация президента США потребовала от Anthropic ограничить доступ к ее новейшим ИИ-моделям Fable 5 и Mythos 5, но позже сняла ограничения. Также сообщалось о том, что Белый дом попросил OpenAI отложить публичный релиз новой ИИ-модели GPT-5.6. Также СМИ писали, что администрация США обсуждает вопрос получения правительством долей в ведущих компаниях в сфере ИИ.

Яна Рождественская