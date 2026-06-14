WSJ: власти США заблокировали ИИ Anthropic после предупреждений об угрозах

Администрация президента США решила ограничить доступ к новым, более мощным версиям искусственного интеллекта компании Anthropic, включая версию Fable 5, пишет The Wall Street Journal. Решение принято после переговоров гендиректора Amazon Энди Джасси с представителями администрации.

По информации газеты, господин Джасси рассказал чиновникам, среди которых был министр финансов США Скотт Бессент, что сотрудники Amazon смогли получить от новой модели ИИ сведения, которые могут быть использованы для серьезных кибератак. Администрация президента Соединенных Штатов провела проверку и решила, что наиболее эффективным способом снизить риски станет ограничение доступа иностранных государств, компаний и частных лиц к новым моделям ИИ.

9 июня Anthropic представила новую версию искусственного интеллекта — Claude Fable 5. Позднее глава Anthropic Дарио Амодеи заявлял, что власти США должны иметь право запрещать разработчикам внедрять новые модели ИИ, если они представляют определенные риски. 13 июня администрация президента США распространила экспортные ограничения на модели ИИ Mythos 5 и Fable 5, ограничив их доступ как внутри страны, так и за ее пределами. Компания также отключила доступ к ним для всех клиентов.