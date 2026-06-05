WSJ: правительство США планирует приобрести доли в ИИ-компаниях

Высокопоставленные американские чиновники обсудили вопрос получения правительством США долей в ведущих компаниях в сфере искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. По данным издания, консультации начались после предложения главы OpenAI Сэма Альтмана о государственном участии в капитале компаний в прошлом году.

Как пишет WSJ, господин Альтман давно хочет привлечь правительство к участию в ИИ-сфере. Он также уже предлагал создать связанный с государством фонд, который будет инвестировать в компании сектора. По его мнению, это поможет распределять прибыль среди широких слоев населения.

Как пишет издание, получение властями США доли в таких компаниях «позволило бы правительству получать прибыль от ИИ-бума и снизило бы беспокойство по поводу экономического влияния этих технологий».

Администрация президента США Дональда Трампа уже сделала прямые инвестиции как минимум в десять компаний. Самый известный пример — получение 10-процентной доли в Intel.

Яна Рождественская