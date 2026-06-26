The Information: Белый дом попросил OpenAI отложить релиз новой ИИ-модели

Власти США попросили компанию OpenAI отложить публичный релиз новой версии ее модели искусственного интеллекта (ИИ) GPT-5.6 и пока дать к ней доступ только американским компаниям и организациям из списка, одобренного Белым домом. Об этом написало издание The Information со ссылкой на источники в администрации Дональда Трампа. По их данным, это связано с опасениями по поводу безопасности при использовании модели. Источники сообщают, что OpenAI собирается выполнить эту просьбу.

В середине июня администрация США потребовала от другой компании, Anthropic, ограничить доступ к ее новейшим ИИ-моделям Fable 5 и Mythos 5, что та и сделала. Как писали американские СМИ, это объяснялось наличием в них уязвимостей, которые могут быть использованы для серьезных кибератак. При этом многие эксперты отмечали, что сходные уязвимости можно найти во всех новейших моделях, в том числе разработанных OpenAI и Google, и что из-за особенностей нейросетей полностью исключить это в принципе невозможно.

Также в начале июня господин Трамп подписал указ, в котором разработчиков мощных ИИ-моделей призвали в добровольном порядке передавать свои новинки на проверку госструктурами США за 30 дней до их вывода на рынок. Однако, как отмечают источники The Information и CNN, детали таких правил пока не разработаны, так что Белый дом взаимодействует с конкретными компаниями по поводу конкретных моделей. Источники также сообщают, что GPT-5.6 в администрации воспринимают «наравне» с Mythos.

Яна Рождественская