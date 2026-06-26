The Information: Белый дом попросил OpenAI отложить релиз новой ИИ-модели
Власти США попросили компанию OpenAI отложить публичный релиз новой версии ее модели искусственного интеллекта (ИИ) GPT-5.6 и пока дать к ней доступ только американским компаниям и организациям из списка, одобренного Белым домом. Об этом написало издание The Information со ссылкой на источники в администрации Дональда Трампа. По их данным, это связано с опасениями по поводу безопасности при использовании модели. Источники сообщают, что OpenAI собирается выполнить эту просьбу.
В середине июня администрация США потребовала от другой компании, Anthropic, ограничить доступ к ее новейшим ИИ-моделям Fable 5 и Mythos 5, что та и сделала. Как писали американские СМИ, это объяснялось наличием в них уязвимостей, которые могут быть использованы для серьезных кибератак. При этом многие эксперты отмечали, что сходные уязвимости можно найти во всех новейших моделях, в том числе разработанных OpenAI и Google, и что из-за особенностей нейросетей полностью исключить это в принципе невозможно.
Также в начале июня господин Трамп подписал указ, в котором разработчиков мощных ИИ-моделей призвали в добровольном порядке передавать свои новинки на проверку госструктурами США за 30 дней до их вывода на рынок. Однако, как отмечают источники The Information и CNN, детали таких правил пока не разработаны, так что Белый дом взаимодействует с конкретными компаниями по поводу конкретных моделей. Источники также сообщают, что GPT-5.6 в администрации воспринимают «наравне» с Mythos.
Белый дом с конца 2025 года обеспокоен рисками от применения новых моделей ИИ, особенно из-за возможности их использования негосударственными акторами. Опасения в отношении таких моделей, как Mythos от Anthropic и ChatGPT 5.4 Cyber от OpenAI, вызваны их способностью находить «уязвимости нулевого дня» в программном обеспечении. Эти технологии могут быть как бесценным инструментом для государств и бизнеса в обнаружении и устранении брешей в критически важной инфраструктуре, так и опасным оружием в руках злоумышленников.
Например, в марте 2026 года эксперт Anthropic благодаря ИИ обнаружил серьезную уязвимость в ядре операционной системы Linux, которая оставалась незамеченной с 2003 года. Такие возможности ИИ побудили Белый дом добиваться создания механизма для регулирования распространения новых ИИ-инструментов. В июле 2025 года 50 европейских компаний, включая Mercedes-Benz, Lufthansa и Philips, также обращались к Еврокомиссии с просьбой отложить введение закона о регулировании ИИ на два года, чтобы сделать его более дружественным к инновациям, так как их представители опасались отставания европейского ИИ-сектора от американского и китайского.
Ранее, 1 мая 2026 года, администрация президента США уже обращалась к крупным технологическим компаниям, включая OpenAI и Anthropic, с просьбой предложить способы защиты от цифровых атак, потенциально усиленных технологиями ИИ. На встрече с участием представителей Белого дома обсуждались приоритеты поиска уязвимостей, взаимодействие государства и бизнеса по защите критической инфраструктуры, а также возможные новые меры регулирования в этой сфере. Незадолго до этого, 4 июня 2026 года, руководители OpenAI, Anthropic и DeepMind AI (Google) обратились к Конгрессу с призывом принять меры по защите от биологических угроз, исходящих от ИИ, указывая на то, что ИИ способны значительно ослабить барьеры для злоумышленников в получении биологического оружия. Тем самым Белый дом стремится не допустить ослабления своих технологических позиций. В конце 2025 года США наоборот сняли часть ограничений на поставки микрочипов в Китай, чтобы не отставать и лидировать в гонке технологий.