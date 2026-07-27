В Тюменской области вводили режим опасности БПЛА на полчаса

Режим беспилотной опасности вводился на территории Тюменской области. Сейчас он отменен — мера действовала около получаса, следует из информации канала в мессенджере Max губернатора Александра Моора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

О введении режима глава региона сообщил 14:18, об отмене — в 14:49. Утром в некоторых регионах Уральского федерального округа (УрФО) объявлялся режим ракетной опасности — в Свердловской и Челябинской областях.

В субботу, 25 июля, БПЛА был атакован Антипинский НПЗ в Тюмени. Начался пожар — его тушили несколько часов.

Ирина Пичурина