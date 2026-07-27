Режим ракетной опасности в Свердловской области снят

Объявлен отбой ракетной опасности в Свердловской области в 9:40, сообщили в региональном МЧС. Соответствующий режим действовал менее часа на территории региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Ракетная опасность была объявлена губернатором Денисом Паслером в 8:54. На ее фоне закрылся аэропорт Кольцово в Екатеринбурге.

Напомним, в субботу за время действия режима беспилотной опасности случился пожар на автостоянке у логистического центра Wildberries в Екатеринбурге из-за падения обломков БПЛА. Пострадавших среди работников нет.

Ирина Пичурина