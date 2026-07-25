В Тюмени ликвидировали пожар на Антипинском НПЗ
В Тюмени ликвидировали пожар на Антипинском НПЗ, вызванный атакой БПЛА, сообщил губернатор региона Александр Моор.
Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ
«Погибших и пострадавших нет. Размер и характер причиненного ущерба устанавливаются», — рассказал глава Тюменской области.
Ранее после атаки беспилотника пострадала автостоянка около логистического центра Wildberries в Екатеринбурге. Склад временно приостановил свою работу, никто из сотрудников не пострадал. Сейчас центр продолжил работу в штатном режиме.