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В Тюмени ликвидировали пожар на Антипинском НПЗ

В Тюмени ликвидировали пожар на Антипинском НПЗ, вызванный атакой БПЛА, сообщил губернатор региона Александр Моор.

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

«Погибших и пострадавших нет. Размер и характер причиненного ущерба устанавливаются», — рассказал глава Тюменской области.

Ранее после атаки беспилотника пострадала автостоянка около логистического центра Wildberries в Екатеринбурге. Склад временно приостановил свою работу, никто из сотрудников не пострадал. Сейчас центр продолжил работу в штатном режиме.

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