В Тюмени ликвидировали пожар на Антипинском НПЗ, вызванный атакой БПЛА, сообщил губернатор региона Александр Моор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

«Погибших и пострадавших нет. Размер и характер причиненного ущерба устанавливаются», — рассказал глава Тюменской области.

Ранее после атаки беспилотника пострадала автостоянка около логистического центра Wildberries в Екатеринбурге. Склад временно приостановил свою работу, никто из сотрудников не пострадал. Сейчас центр продолжил работу в штатном режиме.