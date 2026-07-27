Над Черноземьем за выходные сбили более 500 БПЛА: один человек погиб и 28 ранены

За прошедшие выходные, 25–26 июля, под удар ВСУ попали Белгородская, Воронежская, Курская, Липецкая и Орловская области. Это следует из данных Минобороны. По сообщениям местных властей, в результате один человек погиб и 28 получили ранения. Над макрорегионом сбили как минимум 512 беспилотников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В Белгородской области за два дня погиб один мирный житель, пострадали 25 человек, в том числе двое детей. По данным врио губернатора Александра Шуваева, 11-летний мальчик находится в тяжелом состоянии, его двухлетняя сестра — в состоянии средней степени тяжести. Погибший установлен в Грайворонском округе, несовершеннолетние получили ранения в Белгороде. Всего зафиксировано 182 атаки на регион. В частности, над областью сбили 284 беспилотника, 16 раз украинские военнослужащие применяли артиллерию, авиацию и РСЗО, семь раз сбрасывали взрывные устройства с дронов.

за два дня погиб один мирный житель, пострадали 25 человек, в том числе двое детей. По данным врио губернатора Александра Шуваева, 11-летний мальчик находится в тяжелом состоянии, его двухлетняя сестра — в состоянии средней степени тяжести. Погибший установлен в Грайворонском округе, несовершеннолетние получили ранения в Белгороде. Всего зафиксировано 182 атаки на регион. В частности, над областью сбили 284 беспилотника, 16 раз украинские военнослужащие применяли артиллерию, авиацию и РСЗО, семь раз сбрасывали взрывные устройства с дронов. Как сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн, за выходные при обстрелах ВСУ пострадали пять мирных жителей, в том числе трое при ударе беспилотника по Рыльску. Все они отправлены на амбулаторное лечение. Над регионом сбили 217 БПЛА. Также ВСУ 170 раз открыли огонь из артиллерии и 18 раз сбросили взрывные устройства с дронов.

Александр Хинштейн, за выходные при обстрелах ВСУ пострадали пять мирных жителей, в том числе трое при ударе беспилотника по Рыльску. Все они отправлены на амбулаторное лечение. Над регионом сбили 217 БПЛА. Также ВСУ 170 раз открыли огонь из артиллерии и 18 раз сбросили взрывные устройства с дронов. Над Воронежской областью перехватили и уничтожили 11 беспилотников. По данным губернатора Александра Гусева, в результате никто не пострадал, разрушений нет.

перехватили и уничтожили 11 беспилотников. По данным губернатора Александра Гусева, в результате никто не пострадал, разрушений нет. Власти Липецкой и Орловской областей не сообщили о возможных последствиях ударов. При этом в обоих регионах на выходных объявлялись ракетная опасность и опасность атаки БПЛА.

За предыдущие выходные, 18–19 июля, под удар ВСУ попали все регионы Черноземья. В результате погибли десять человек, еще 66 были ранены.

Алина Морозова