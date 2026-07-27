При атаках ВСУ за сутки пострадали 13 белгородцев, включая двоих детей

За прошедшие сутки ВСУ атаковали Белгородскую область 93 раза. В итоге пострадали 13 человек, в том числе двое детей. 11-летний мальчик находится в тяжелом состоянии, его двухлетняя сестра — в состоянии средней степени тяжести. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Все пострадавшие — жители Белгорода. Пятеро из них госпитализированы, при наличии показаний их направят в федеральные клиники. В городе повреждены 11 многоквартирных и четыре частных дома, один из которых частично разрушен, коммерческий объект и 31 автомобиль, более 15 из которых загорелись. Также огнем уничтожены хозяйственные постройки и складское помещение предприятия. Информация о последствиях уточняется.

По словам мэра Валентина Демидова, в двух многоэтажных домах временно отключены коммуникации. Возгорания устранены, однако доступ в отдельные квартиры пока ограничен. Территория оцеплена и находится под охраной. Жильцов размещают в пунктах временного пребывания.

Кроме того, вчера в городскую больницу № 2 Белгорода обратилась женщина с акубаротравмой, полученной при атаке БПЛА на многоквартирный жилой дом 25 июля. Ей оказали необходимую медицинскую помощь.

Помимо областного центра, ударам подверглись 12 округов: Алексеевский, Белгородский, Борисовский, Валуйский, Вейделевский, Грайворонский, Ивнянский, Краснояружский, Новооскольский, Ракитянский, Ровеньский и Шебекинский. Со стороны Украины зафиксировано десять обстрелов с использованием артиллерии, а также пять сбросов взрывных устройств с БПЛА. Силы ПВО ликвидировали 141 беспилотник.

По данным врио губернатора, сутками ранее в Белгородской области при атаках ВСУ один человек погиб, еще 12 пострадали.

Кабира Гасанова