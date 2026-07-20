Десять человек погибли и 66 ранены при обстрелах Черноземья за выходные

По данным Минобороны, 18–19 июля ударам ВСУ подверглись Белгородская, Воронежская, Курская, Липецкая, Орловская и Тамбовская области. Согласно сообщениям местных властей, в результате десять человек погибли и 66 пострадали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Самые серьезные последствия от атак ВСУ на выходных зафиксированы в Тамбовской области . Ночью 18 июля логистический комплекс Wildberries в Котовске подвергся массированной атаке БПЛА, из-за чего семь человек погибли и 25 пострадали. Трое раненых отпущены домой, остальные госпитализированы. Десять человек отправили на лечение в Москву, еще 12 остаются в больницах Тамбова и Котовска (один из них в тяжелом состоянии). На складе произошел пожар. Повреждены окна нескольких жилых домов в пригородном Тамбовском округе. В тот же день ВСУ атаковали логокомплекс WB в подмосковной Электростали, из-за чего один человек погиб и 50 пострадали. Совокупный ущерб двум объектам оценивается в 20–35,8 млрд руб.

. Ночью 18 июля логистический комплекс Wildberries в Котовске подвергся массированной атаке БПЛА, из-за чего семь человек погибли и 25 пострадали. Трое раненых отпущены домой, остальные госпитализированы. Десять человек отправили на лечение в Москву, еще 12 остаются в больницах Тамбова и Котовска (один из них в тяжелом состоянии). На складе произошел пожар. Повреждены окна нескольких жилых домов в пригородном Тамбовском округе. В тот же день ВСУ атаковали логокомплекс WB в подмосковной Электростали, из-за чего один человек погиб и 50 пострадали. Совокупный ущерб двум объектам оценивается в 20–35,8 млрд руб. По данным врио губернатора Белгородской области Александра Шуваева, за два дня ВСУ атаковали регион 226 раз. В частности, 12 раз применялись артиллерия и РСЗО, десять раз сбрасывались взрывные устройства с дронов, было сбито 243 беспилотника. В результате два человека погибли, еще 23 пострадали, в том числе трое детей. В частности, 16-летняя девушка получила осколочное ранение бедра при ударе дрона по пассажирскому автобусу в Белгородском округе. После детонации беспилотника в том же муниципалитете у девятилетней девочки диагностировали осколочное ранение спины, у 11-летнего мальчика — осколочное ранение плеча. Также медики обследовали трехлетнего ребенка — у него не подтвердилась акубаротравма.

Александра Шуваева, за два дня ВСУ атаковали регион 226 раз. В частности, 12 раз применялись артиллерия и РСЗО, десять раз сбрасывались взрывные устройства с дронов, было сбито 243 беспилотника. В результате два человека погибли, еще 23 пострадали, в том числе трое детей. В частности, 16-летняя девушка получила осколочное ранение бедра при ударе дрона по пассажирскому автобусу в Белгородском округе. После детонации беспилотника в том же муниципалитете у девятилетней девочки диагностировали осколочное ранение спины, у 11-летнего мальчика — осколочное ранение плеча. Также медики обследовали трехлетнего ребенка — у него не подтвердилась акубаротравма. Над Курской областью за выходные ликвидировали 265 беспилотников различного типа. Как сообщил губернатор Александр Хинштейн, также ВСУ 59 раз обстреляли приграничные муниципалитеты из артиллерии и 35 раз сбросили взрывные устройства с БПЛА. Вследствие этого один человек погиб и 17 были ранены. В частности, одна мирная жительница пострадала при атаке беспилотников на МКД в Курске. Разрушения получили семь многоквартирных жилых домов, один частный дом и один магазин, а также 87 автомобилей.

за выходные ликвидировали 265 беспилотников различного типа. Как сообщил губернатор Александр Хинштейн, также ВСУ 59 раз обстреляли приграничные муниципалитеты из артиллерии и 35 раз сбросили взрывные устройства с БПЛА. Вследствие этого один человек погиб и 17 были ранены. В частности, одна мирная жительница пострадала при атаке беспилотников на МКД в Курске. Разрушения получили семь многоквартирных жилых домов, один частный дом и один магазин, а также 87 автомобилей. Как сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков, за выходные над Орловской областью уничтожили 33 беспилотника. Утром 18 июля глава региона отчитался о двух поврежденных частных домах, а также сообщил следующее: «Состояние пострадавшего жителя района, о котором я говорил вчера в прямом эфире, остается тяжелым, ему оказывается необходимая медицинская помощь».

Андрей Клычков, за выходные над Орловской областью уничтожили 33 беспилотника. Утром 18 июля глава региона отчитался о двух поврежденных частных домах, а также сообщил следующее: «Состояние пострадавшего жителя района, о котором я говорил вчера в прямом эфире, остается тяжелым, ему оказывается необходимая медицинская помощь». В Воронежской области дежурные силы ПВО за выходные ликвидировали 17 беспилотников. По предварительным данным, никто не пострадал, однако из-за падения обломков дронов в одном из районов области был разрушен частный дом.

дежурные силы ПВО за выходные ликвидировали 17 беспилотников. По предварительным данным, никто не пострадал, однако из-за падения обломков дронов в одном из районов области был разрушен частный дом. Власти Липецкой области не публиковали информацию о возможных последствиях атак. При этом в регионе объявлялись опасность атаки БПЛА и ракетная опасность.

На предыдущих выходных, 11–12 июля, ВСУ атаковали все регионы Черноземья, кроме Тамбовской области. Из-за этого три человека погибли и 18 получили ранения.

Алина Морозова