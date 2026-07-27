Четыре человека были ранены при обстрелах Курской области за сутки

В Курской области с 09:00 26 июля до 09:00 27 июля сбили 114 беспилотников. Также ВСУ 108 раз открыли огонь из артиллерии и 11 раз сбросили взрывные устройства с дронов. В результате пострадали четыре мирных жителя. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем канале в Max.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В Рыльске из-за удара дрона различные ранения получили мужчины 36, 39 лет и 51 года. В селе Мазеповка Рыльского района у 36-летнего мужчины диагностирована акубаротравма. Все пострадавшие находятся на амбулаторном лечении.

В Рыльске повреждены остекление и фасад многоквартирного дома, автомобиль, в селе Мазеповка Рыльского района — трактор. В деревне Маслова Октябрьского района разрушения получили остекление и крыша сарая. В селе Песчаное Беловского района уничтожен автомобиль, пострадало окно летней кухни.

Сутками ранее из-за атак ВСУ на Курскую область пострадал один мирный житель. Над регионом было ликвидировано 103 беспилотника.

Алина Морозова