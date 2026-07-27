Склады Wildberries в удмуртских Сарапуле и Ижевске ограничили работу из-за БПЛА

Два объекта Wildberries в Удмуртии ограничили работу на фоне массированной атаки БПЛА на регион. На портале селлеров появилось объявление, что склад «Сарапул» и сортировочный центр «Ижевск» не принимают поставки.

«Сейчас склады временно не принимают товары по моделям FBW и FBS, — указано в сообщении. — Мы отключили штраф за отгрузку на иной СЦ — он снова будет действовать с 28 июля». О появлении дополнительной информации в компании пообещали оперативно сообщать в новостях на портале для продавцов.

Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что утром 27 июля регион подвергся «самой массированной атаке за последнее время». Подробности он не привел. В объединенной RWB сообщили «Ъ-Удмуртия», что на складе в Сарапуле провели эвакуацию.