Журналистка Баязитова вышла из колонии

Журналистка Александра Баязитова вышла на свободу из колонии. В ноябре 2023 года Басманный суд приговорил Баязитову к пяти годам заключения за вымогательство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александра Баязитова

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ Александра Баязитова

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Госпожа Баязитова отбывала срок в колонии во Владимирской области. Видео с ней, снятое сразу после освобождения, опубликовал в том числе Telegram-канал Mash. «Всем привет! Ребята, скоро с вами»,— сказала журналистка.

Журналистку признали виновной в вымогательстве у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова. По данным следствия, в 2022 году господин Ушаков купил за 420 тыс. руб. в месяц «блок на негатив» у Telegram-канала «Адские бабки», который администрировала Александра Баязитова. Позже представители канала предложили ему продлить «блок», но уже за 1,2 млн руб. на три месяца.

В сентябре 2025-го суд удовлетворил жалобу защиты на приговор Александре Баязитовой. Ей назначили 10 месяцев и 18 дней принудительных работ вместо неотбытой части срока. В октябре суд отменил смягчение приговора. С учетом нахождения в СИЗО, где пребывание засчитывается за полтора дня в колонии общего режима, журналистка отбыла весь назначенный судом срок наказания.

Подробности — в материале «Ъ» «Блокировка негатива упала ниже низшего предела».