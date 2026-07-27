Журналистка Баязитова вышла из колонии
Журналистка Александра Баязитова вышла на свободу из колонии. В ноябре 2023 года Басманный суд приговорил Баязитову к пяти годам заключения за вымогательство.
Александра Баязитова
Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ
Госпожа Баязитова отбывала срок в колонии во Владимирской области. Видео с ней, снятое сразу после освобождения, опубликовал в том числе Telegram-канал Mash. «Всем привет! Ребята, скоро с вами»,— сказала журналистка.
Журналистку признали виновной в вымогательстве у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова. По данным следствия, в 2022 году господин Ушаков купил за 420 тыс. руб. в месяц «блок на негатив» у Telegram-канала «Адские бабки», который администрировала Александра Баязитова. Позже представители канала предложили ему продлить «блок», но уже за 1,2 млн руб. на три месяца.
В сентябре 2025-го суд удовлетворил жалобу защиты на приговор Александре Баязитовой. Ей назначили 10 месяцев и 18 дней принудительных работ вместо неотбытой части срока. В октябре суд отменил смягчение приговора. С учетом нахождения в СИЗО, где пребывание засчитывается за полтора дня в колонии общего режима, журналистка отбыла весь назначенный судом срок наказания.
Подробности — в материале «Ъ» «Блокировка негатива упала ниже низшего предела».
Журналистка Александра Баязитова, администратор Telegram-канала «Адские бабки», была приговорена Басманным судом Москвы к пяти годам лишения свободы по обвинению в вымогательстве 1,2 млн рублей у старшего вице-президента Промсвязьбанка Александра Ушакова. Прокуратура изначально запрашивала для неё 14 лет колонии по обвинению в вымогательстве в особо крупном размере (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ). Сама Баязитова не признавала свою вину, связывая уголовное преследование с публикацией материалов о злоупотреблениях в банке. Вторую фигурантку дела, Ольгу Архарову, приговорили к 4 годам 6 месяцам заключения.
Третья фигурантка, Инна Чурилова, ранее заключила досудебное соглашение и полностью признала вину, за что получила условный срок и штраф в размере 1 млн рублей. Её дело было выделено в отдельное производство. Впоследствии Мосгорсуд оставил в силе приговоры Баязитовой и Архаровой, несмотря на то, что даже потерпевший Александр Ушаков просил рассмотреть возможность условных сроков.
В октябре 2024 года, за год до основного смягчения, когда ей заменили лишение свободы на принудительные работы, Владимир Путин, комментируя приговор Баязитовой, отметил, что не считает её крупным оппозиционером и поручил законодателям оценить строгость наказаний за экономические преступления, выразив удивление по поводу длительных сроков за такие преступления. В апреле 2025 года Судогорский суд Владимирской области отказал ей в условно-досрочном освобождении.