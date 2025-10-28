Суд отменил смягчение приговора журналистке Баязитовой и оставил ее в колонии

Владимирский областной суд удовлетворил представление прокуратуры о смягчении приговора и оставил в колонии журналистку Александру Баязитову. Ранее ей заменили лишение свободы на принудительные работы. Об этом сообщило ТАСС.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Журналистку в 2023 году признали виновной в вымогательстве у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова. Ее приговорили к пяти годам общего режима. Еще 4,5 года получила медиатехнолог и интернет-предприниматель Ольга Архарова.

9 сентября Судогорский районный суд удовлетворил жалобу защиты на приговор госпоже Баязитовой. В итоге ей назначили 10 месяцев и 18 дней принудительных работ вместо неотбытой части срока.

Как сообщалось, господин Ушаков в 2022 году купил за 420 тыс. руб. в месяц «блок на негатив» у Telegram-канала «Адские бабки», который администрировала Баязитова. Позже представители канала предложили ему продлить «блок», но уже за 1,2 млн руб. на три месяца. Суд расценил это как акт вымогательства.

Подробнее — в материале «Ъ» «Блокировка негатива упала ниже низшего предела».

Никита Черненко