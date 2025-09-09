Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Суд заменил остаток срока журналистке Баязитовой на принудительные работы

Судогодский районный суд во Владимирской области заменил наказание журналистке Александре Баязитовой на принудительные работы. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Срок принудительных работ для журналистки составит 10 месяцев и 18 дней.

Александру Баязитову приговорили к пяти годам колонии общего режима в ноябре 2023 года. Ее признали виновной в крупном вымогательстве (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК) у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова. Суд установил, что в 2022 году предприниматель купил за 420 тыс. руб. в месяц «блок на негатив» у Telegram-канала «Адские бабки», который администрировала Баязитова. Впоследствии представители канала обратились к нему с предложением продлить «блок» — уже за 1,2 млн руб. на три месяца, что и было расценено судьей как акт вымогательства.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Блокировка негатива упала ниже низшего предела».

