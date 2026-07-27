Володин: послания президента Путина Федеральному собранию выполнены на 100%

Послания президента Владимира Путина Федеральному Собранию предыдущих лет полностью выполнены, утверждает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он заявил об этом на заключительном пленарном заседании Госдумы восьмого созыва.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спикер Госдумы Вячеслав Володин (слева)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Спикер Госдумы Вячеслав Володин (слева)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

«Отмечу, послания президента Федеральному Собранию предыдущих лет мы выполнили полностью, на 100%»,— заявил господин Володин (цитата по «РИА Новости»).

Послание президента Федеральному собранию, согласно Конституции, оглашается ежегодно. Однако в последний раз Владимир Путин выступал с посланием в конце февраля 2024 года. В 2025 году оно не оглашалось, также президент не выступал с посланием в 2017 и 2022 годах. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков говорил, что господин Путин выступит, когда «посчитает необходимым». В апреле Кремль заявил, что сроки обращения не определены.