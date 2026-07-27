КамАЗ отказался от четырехдневки в августе-октябре из-за роста заказов
Гендиректор КамАЗа Сергей Когогин отменил режим четырехдневной рабочей недели, планировавшийся с августа по октябрь. В компании заявили, что зафиксировали рост заказов на ближайшие месяцы.
Согласно пресс-релизу автопроизводителя, добиться роста заказов удалось благодаря расширению модельного ряда автомобилей К5, а также стабилизации российского рынка грузовых автомобилей. Это позволило «скорректировать производственный план в сторону увеличения».
«Объемов достаточно для работы в режиме 5-дневной рабочей недели. Среднесуточный темп производства составит 160 машкомплектов»,— уточнили в компании.
В 2025 году чистый убыток КамАЗа составил 37 млрд руб. против 3,35 млрд руб. годом ранее. Сергей Когогин сообщал, что по итогам 2026 года компания не ожидает получения прибыли. В компании уверяли, что сокращения не планируют, а с 1 октября проиндексируют зарплаты сотрудникам на 10%.
Решение об отмене четырехдневной рабочей недели на КамАЗе в августе-октябре — часть общей тенденции, поскольку еще в мае 2026 года компания отменила аналогичный режим на июнь-июль по той же причине увеличения портфеля заказов. Это следует за периодом, когда КамАЗ рассматривал переход на четырехдневку и снижение годового плана производства из-за сокращения рынка тяжелых грузовиков в России на 40% год к году.
Компания активно расширяет производство автомобилей нового поколения К5, которые были презентованы в 2017 году, а продажи стартовали в 2020 году. Тем не менее, в 2022 году КамАЗ столкнулся со сложностями при их выпуске из-за нехватки иностранных комплектующих, а уже в 2023 году, по данным РБК, количество жалоб покупателей на тягачи К5 увеличилось на 35%. В июле 2024 года ПАО «КамАЗ» снизило чистую прибыль по РСБУ почти в 20 раз по сравнению с предыдущим годом, отчасти из-за роста на 37% производства К5, которые более дороги в изготовлении.