КамАЗ отказался от четырехдневки в августе-октябре из-за роста заказов

Составлено ИИ-Ассистентъ

Решение об отмене четырехдневной рабочей недели на КамАЗе в августе-октябре — часть общей тенденции, поскольку еще в мае 2026 года компания отменила аналогичный режим на июнь-июль по той же причине увеличения портфеля заказов. Это следует за периодом, когда КамАЗ рассматривал переход на четырехдневку и снижение годового плана производства из-за сокращения рынка тяжелых грузовиков в России на 40% год к году.

Компания активно расширяет производство автомобилей нового поколения К5, которые были презентованы в 2017 году, а продажи стартовали в 2020 году. Тем не менее, в 2022 году КамАЗ столкнулся со сложностями при их выпуске из-за нехватки иностранных комплектующих, а уже в 2023 году, по данным РБК, количество жалоб покупателей на тягачи К5 увеличилось на 35%. В июле 2024 года ПАО «КамАЗ» снизило чистую прибыль по РСБУ почти в 20 раз по сравнению с предыдущим годом, отчасти из-за роста на 37% производства К5, которые более дороги в изготовлении.