Арбитражный суд прекратил банкротство бизнесмена Виктора Старокожева

Арбитражный суд Свердловской области остановил банкротство владельца нескольких управляющих компаний, в том числе ООО «УКИКО», Виктора Старокожева, следует из данных картотеки. С иском о банкротстве в начале июля 2025 года обратилась Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России № 32 по Свердловской области. Первоначально сумма исковых требований составляла 3,8 млн руб. — задолженность по штрафам, пенями и налогам. Вскоре сумма возросла до 4,3 млн руб.

Во время процессов Виктор Старокожев просил приостановить производство по делу, а позже — прекратить его. Сам бизнесмен в это время находился под домашним арестом — такую меру пресечения ему избрали после задержания в августе 2025 года в рамках уголовного дела о мошенничестве (ч.4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, в период с ноября 2024 года по июль 2025 года директор управляющей компании «УКИКО», Виктор Старокожев, не исполнял обязанности по управлению 558 многоквартирными домами. Жителям домов не оказывались услуг по содержанию и ремонту общего имущества. Позже он организовал рассылку ложных платежных документов владельцам квартир и нежилых помещений, что позволило ему похитить более 1 млн руб. Эти средства были переведены на счета компании и использованы по усмотрению руководства.

Виктор Старокожев владеет и управляет несколькими УК в Екатеринбурге — «Местным управляющим предприятием Уралградмаш», «Управляющей компанией ЖКО», «Нордсервисом», «Народной». Начал заниматься сферой ЖКХ с 2008 года. По данным «СПАРК-Интерфакс», он является бенефициаром ООО «УКИКО», занимающегося управлением и эксплуатацией жилого фонда, зарегистрированого в Москве в 2022 году.

В октябре 2025 года «УКИКО» лишили 546 многоквартирных домов в Челябинской области. Государственная жилищная инспекция региона исключила сведения об этих зданиях из реестра лицензий. Такое решение принято на фоне проверок правомерности доступа УК к 24 конкурсам на обслуживание домов в семи муниципалитетах. У организации на момент участия в торгах были неоплаченные штрафы за плохое содержание жилого фонда. В том же месяце Челябинская Госжилинспекция потребовала лишить компанию лицензии на управление домами, однако в декабре того же года дело приостановили.

В конце декабря 2025 года Управление ФАС России по Челябинской области подтвердило нарушения при передаче многоквартирных домов управляющей компании «УКИКО» в пяти городах региона: Миасс, Златоуст, Коркино и Карталов. Ведомство установило, что «УКИКО» была неправомерно допущена до участия в 26 конкурсах по отбору управляющей организации для обслуживания около 550 многоквартирных домов.

Артем Путилов