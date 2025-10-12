Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
«Водоканал» расторгнет договоры с двумя УК 224 домов Екатеринбурга из-за долгов

«Водоканал» расторгнет договоры с управляющими компаниями «Лазурит» и «Народная» и переведет жителей 224 домов Екатеринбурга на прямые договоры с 1 ноября, сообщили городские власти в выпуске газеты «Екатеринбургский вестник». «Организация расторгает договоры в части предоставления коммунального ресурса для целей предоставления коммунальных услуг по причине наличия задолженности»,— пояснили в мэрии.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

С ноября «Водоканал» станет исполнителем коммунальных услуг «Холодное водоснабжение» и «Водоотведение» в многоквартирных домах (МКД). «Одновременно со всеми собственниками помещений в МКД и ресурсоснабжающей организацией считаются заключенными договоры о предоставлении коммунальных услуг. Договоры заключаются на неопределенный срок»,— добавили в администрации.

Василий Алексеев

