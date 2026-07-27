Число работающих тамбовских АЗС выросло на 30% с введением «чета-нечета»

С 20 июля на всех автозаправочных станциях Тамбовской области введен временный порядок реализации топлива по системе «чет-нечет» в зависимости от даты и первой цифры государственного номера автомобиля. За отчетную неделю число заправок, осуществляющих отпуск топлива населению, увеличилось в среднем более чем на 30%. Об этом на оперативном совещании с участием губернатора Евгения Первышова сообщил региональный министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Эдуард Никулин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Глава региона также привел данные о работе заправочных станций и динамике обеспеченности населения топливом:

По состоянию на утро 19 июля:

АИ-92 имелся в наличии на 116 АЗС, АИ-95 — на 107 АЗС, дизельное топливо — на 153 АЗС;

все виды топлива присутствовали на 89 АЗС;

не функционировали 48 заправочных станций.

По состоянию на утро 26 июля:

наличие по маркам: АИ-92 — на 145 АЗС, АИ-95 — на 160 АЗС, дизельное топливо — на 170 АЗС;

обеспеченность всеми видами топлива зафиксирована на 143 АЗС;

число неработающих станций сократилось до 36.

По словам господина Никулина, горячая линия по вопросам обеспечения топливом фиксирует повышенный спрос со стороны водителей транзитного транспорта — их доля в общем объеме звонков достигает 60–70%. Второй по востребованности темой является отпуск бензина в канистры. Третьей — запросы отдельных категорий граждан, которые имеют первоочередное право на заправку.

Вопрос о введении новых мер или отмене действующих ограничений планируется рассмотреть на заседании оперативного штаба в конце этой недели.

Решение о введении в Тамбовской области временного порядка реализации бензина по системе «чет-нечет» приняли по итогам голосования на портале «Госуслуги». В опросе участвовали свыше 8 тыс. автомобилистов, из которых 80,1% поддержали введение этой меры. Кроме того, жители региона высказались за установление минимального лимита отпуска топлива на одну заправку в диапазоне от 20 л до 30 л. Однако власти воздержались от установки такого ограничения.

Автомобильный бензин на АЗС в Тамбовской области по состоянию на 20 июля был вторым по стоимости в Центральном федеральном округе. Совокупный показатель по всем маркам составил 90,84 руб. за 1 л против 81,43 руб. неделей ранее.

Кабира Гасанова