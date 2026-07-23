Тамбовский бензин марок АИ-95 и выше оказался самым дорогим в ЦФО

По информации Росстата, автомобильный бензин на АЗС в Тамбовской области по состоянию на 20 июля был вторым по стоимости в Центральном федеральном округе (ЦФО). Совокупный показатель с учетом всех марок составил 90,84 руб. за литр после 81,43 руб. неделей ранее. Это значительно выше среднего результата по России (77,31 руб.) и ЦФО (75,21 руб.). Воронежская область с общим результатом 91,28 руб. заняла первое место, но по позициям «АИ-95», а также «АИ-98 и выше» Тамбовская ее опередила.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

АИ-92 на тамбовских заправках отпускали по 84,54 руб. за литр (второй результат). По состоянию на 13 июля средняя стоимость топлива равнялась 80,79 руб.

Марка АИ-95 за неделю подорожала с 81,3 до 94,67 руб. В Воронежской области, занявшей второе место по этой позиции, бензин стоил 93,4 руб.

Бензин марок АИ-98 и выше в Тамбовской области в среднем продавали по 112,48 руб. за литр после 95,15 руб. неделей ранее. Средний показатель по регионам ЦФО при этом равнялся 99,82 руб.

Дизельное топливо на тамбовских заправках оценили в 91,85 руб. за литр. Здесь регион оказался сравнительно далек от лидерства, стоимость дизеля даже снизилась с 92,72 руб. Общероссийский показатель по состоянию на начало этой недели оценивали в 93,54 руб.

Накануне «Ъ-Черноземье» сообщал, что министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Тамбовской области открыло горячую линию по вопросам обеспечения жителей региона бензином и дизельным топливом. Власти отмечают, что этот номер работает «для разъяснения временных ограничений в работе автозаправочных станций и оперативного реагирования на обращения».

Денис Данилов