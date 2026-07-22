В Тамбовской области работает горячая линия по вопросам обеспечения топливом

Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Тамбовской области открыло горячую линию по вопросам обеспечения жителей региона бензином и дизельным топливом. Об этом сообщили в облправительстве. Власти отмечают, что горячая линия работает «для разъяснения временных ограничений в работе автозаправочных станций и оперативного реагирования на обращения».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Обратиться на топливную горячую линию можно с понедельника по пятницу в рабочие часы с 8:30 до 17:30 по номеру телефона: 8 (4752) 79-15-72.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», на всех автозаправочных станциях Тамбовской области с понедельника, 20 июля, начал действовать временный порядок продажи бензина по системе «чет-нечет» в зависимости от даты и первой цифры госномера автомобиля. В среду, 22 июля, могут заправляться машины, номера которых начинаются на 0, 2, 4, 6 или 8. На АЗС сохраняются ограничения — не более 30 литров бензина на одно авто и запрет на отпуск в канистры. За нарушения установленного порядка заправки авто предусмотрена ответственность: предупреждения и административные штрафы, которые могут достигать 100 тыс. руб.

По состоянию на утро 22 июля в Тамбовской области продажу топлива осуществляли 173 автозаправочные станции из 214, расположенных на территории региона. На 41 АЗС реализация топлива потребителям временно не велась. Бензин АИ-92 можно было приобрести на 145 станциях, АИ-95 — на 127, дизельное топливо — на 165. Все три вида топлива можно было приобрести на 123 заправках.

Список работающих АЗС с информацией о наличии бензина представлен на сайте правительства региона. Информация обновляется ежедневно до 10:00.

Денис Данилов