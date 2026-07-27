Красноярские справороссы и «Новые люди» исправят документы кандидатов в депутаты

Избирательная комиссия Красноярского края выявила недостатки в документах кандидатов, включенных в партсписки «Справедливой России» и «Новых людей» на выборах в законодательное собрание региона. Претензии указаны в решениях крайизбиркома от 25 июля.

Недостатки обнаружены в документах 19 кандидатов партсписка справороссов. В том числе четырех человек, возглавляющих территориальные группы претендентов на мандаты: Виктора Шнитко (Октябрьская группа), Альберта Васильева (Солнечная группа), Ирины Крайник (Уярская группа) и Александра Романова (Кежемская группа). Всего в заверенном крайизбиркомом партсписке кандидатов «Справедливой России» 88 человек.

По данным крайизбиркома, ошибки содержатся и в документах более 30 кандидатов «Новых людей». Например, у действующего депутата заксобрания Захара Енджиевского «в части наименования законодательного органа». Всего в партсписке «Новых людей» 95 человек.

Выявленные недостатки обеим партиям необходимо устранить в срок по 27 июля.

Также на заседании 25 июля крайизбирком зарегистрировал первый партсписок — ЛДПР. В нем 104 кандидата. Как писал «Ъ-Сибирь», ранее к нему также были предъявлены претензии.

Всего восемь партий представили в крайизбирком для заверения списки своих кандидатов. Шесть из них уже направили документы на регистрацию: ЛДПР, «Новые люди», «Справедливая Россия», Партия пенсионеров, КПРФ и «Зеленые».

Валерий Лавский