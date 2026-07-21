Красноярский избирком нашел ошибки в документах кандидатов партсписка ЛДПР

Избирательная комиссия Красноярского края выявила недостатки в документах ЛДПР, представленных для регистрации кандидатов в депутаты законодательного собрания региона. Они указаны в решении крайизбиркома от 20 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Всего выявлено около десятка ошибок. Например, у кандидата Виктора Паулина (Кировская региональная группа), по данным комиссии, неверно указана дата рождения. В документах Николая Кузина (Емельяновская региональная группа) ошибка содержится в наименовании основного места работы, а в документах Сергея Савченко (Курагинская региональная группа) нет необходимых сведений об имуществе и расходах супруги.

Партсписок кандидатов ЛДПР был заверен 11 июня. В нем 104 человека. Согласно решению крайизбиркома, выявленные недостатки необходимо устранить не позднее 23 июля. Решение о регистрации партсписка будет приниматься 25 июля.

Валерий Лавский