Уровень воды в Туре в Тюмени за сутки поднялся на 13 см

В Тюмени уровень воды в реке Тура за последние сутки поднялся на 13 см и достиг 872 см, следует из информации в боте «Паводок. Инфо». Это больше критического уровня на 22 см, который составляет 850 см.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Критическое значение в реке было превышено в воскресенье. Паводок начался в середине июля, когда в регион пришли обильные дожди. Под угрозой затопления более 140 домов города. Местные жители жалуются на резкий запах от мертвой рыбы на берегах реки. В «Росводоканале Тюмень» заявили, что подобная ситуация не наблюдалась ни разу за всю историю водоочистных сооружений.

По данным регионального Роспотребнадзора, на 27 июля вода в резервуаре чистой воды в разводящей сети соответствует нормативам по показателям безопасности.

Об обстановке с водой в Туре — в материале «Потоп, вонь и коричневая вода в Тюмени»

Ирина Пичурина