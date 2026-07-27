Тюменский Роспотребнадзор: вода в Туре соответствует нормативам безопасности

В связи с ухудшением качества воды в реке Тура в Тюмени сотрудники управления Роспотребнадзора по Тюменской области провели проверку. Как сообщили в ведомстве, на 27 июля вода в резервуаре чистой воды в разводящей сети соответствует нормативам по показателям безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Мониторинг за качеством воды в районе Метелевского водозабора и выше по течению, в деревне Речкина установлен с 16 июля. Исследуются пробы на этапах водоочистки, в резервуарах чистой воды и в разводящей сети по санитарно-химическим, микробиологическим, вирусологическим и паразитологическим показателям.

В воде сохраняются запах и привкус — по оценкам экспертов, несоответствие по органолептическим показателям снизится с пяти до трех баллов. Подаваемую населению воду гиперхлорируют с профилактической целью из-за продолжающегося повышения уровня воды в Туре. В ведомстве также отметили, что уровень инфекционной заболеваемости находится в пределах среднемноголетних значений.

Аномальные дожди и паводки в Тюменской области привели к резкому ухудшению качества воды, которая подается из реки Тура в водопровод Тюмени. Жители жалуются на неприятный запах и цвет воды, что делает невозможным принятие душа, мытье посуды и стирку белья. В «Росводоканале Тюмень» заявили, что подобная ситуация не наблюдалась ни разу за всю историю водоочистных сооружений.

Об обстановке с водой в Туре — в материале «Потоп, вонь и коричневая вода в Тюмени»

Ирина Пичурина