Общественный транспорт в Ижевске остановили из-за угрозы атаки БПЛА

В Ижевске остановили движение общественного транспорта из-за угрозы атаки БПЛА. В третий раз за утро в городе звучат сирены. Как в 09:30 сообщил в Max глава республики Александр Бречалов, звуковые сигналы повторно включили в столице Удмуртии и пригороде, Воткинске и Воткинском, Якшур-Бодьинском, Малопургинском, и Шарканском районах.

Напомним, около 06:40 в республике ввели сигнал «Опасное небо» из-за угрозы ракетной атаки. Включались сирены. В аэропорту Ижевска действуют ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В 08:10 регион оказался под угрозой атаки БПЛА, повторно запускались звуковые сигналы.