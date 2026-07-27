Глава справороссов Хакасии будет бороться за мандат депутата Госдумы в Туве

«Справедливая Россия» заменила своего кандидата на выборах депутата Госдумы РФ в Тывинском одномандатном округе №37. Это следует из данных ГАС «Выборы».

Председатель совета регионального отделения (РО) партии, учитель основ безопасности и защиты Родины одной из школ Кызыла Азият Догдугаш, которого «Справедливая Россия» первоначально выдвинула в качестве кандидата, утратил этот статус. В соответствующем решении избирательной комиссии Тувы указывается, что оно было принято «по результатам рассмотрения личного письменного заявления» господина Догдугаша.

Новым кандидатом стал самозанятый Денис Сялдышев. Как писал «Ъ-Сибирь», в марте 2026 года он был избран руководителем РО партии в соседней Республике Хакасия. На информационных ресурсах партии нет сообщений о причине замены кандидата.

Все другие кандидаты в депутаты Госдумы в 37-м округе зарегистрированы. В их числе представитель «Единой России», министр по делам молодежи республики Буян Куулар, координатор РО ЛДПР, депутат верховного хурала Юлия Арланмай, руководитель РО всероссийского женского союза «Надежда России» Айдысмаа Чадамба (КПРФ) и директор регионального фонда по реализации социальных и культурных проектов «Содействие» Артыш Иргит («Новые люди»).

Валерий Лавский