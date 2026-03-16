Справороссы Хакасии избрали нового лидера

Новым руководителем регионального отделения (РО) «Справедливой России» в Хакасии стал Денис Сялдышев. Он избран председателем совета республиканской конференцией партии 14 марта, говорится в сообщении РО.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Господин Сялдышев является помощником депутата горсовета Черногорска. В сообщении указывается, что он организовывал и принимал участие во многих партийных мероприятиях и благотворительных акциях.

Как писал «Ъ-Сибирь», предыдущий лидер справороссов Хакасии Владимир Смышляев умер в сентябре 2025 года.

Валерий Лавский