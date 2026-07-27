Омские власти намерены зарезервировать землю под строительство метро

Власти Омска намерены зарезервировать земельные участки для последующего размещения первой линии объектов метрополитена. Речь идет о нескольких участках на Левобережье города, а также в районе улицы Фрунзе, следует из проекта приказа, который подготовило минимущества региона. Ожидается, что он вступит в силу с 6 декабря этого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

Согласно документу, на этой территории собственникам, землепользователям и арендаторам запретят возводить любые здания и сооружения, а также проводить мелиоративные работы или создавать искусственные водоемы. Исключение составят только возведение объектов подземных инженерных сетей и коммуникаций по предварительному согласованию с управлением заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений.

Как писал «Ъ-Сибирь», 25 июля президент РФ Владимир Путин провел встречу с губернатором Омской области Виталием Хоценко. Глава региона сообщил о том, что проект строительства омского метрополитена на данный момент готов на 35%. Объем вложений с 2001-го по 2015 год составил 12,3 млрд руб. Для запуска подземки требуется еще около 51,5 млрд руб.

Александра Стрелкова