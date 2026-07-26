Омский губернатор попросил у Путина поддержки по ряду инфраструктурных проектов

Губернатор Омской области Виталий Хоценко обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой о поддержке ряда инфраструктурных проектов. Речь, в частности, зашла о завершении строительства омского метрополитена. «На сегодняшний день проект готов на 35%. Строился он с 2001 по 2015 год. Строился за федеральные и областные деньги, на тот момент страна вложила 12,3 миллиарда, сегодня это свыше 43 миллиардов. Хотим его интегрировать в нашу трамвайную сеть и сделать метротрамвай», — доложил губернатор, пояснив, что в городе уже возведен метромост, на котором осталось только проложить рельсы, есть одна станция метро, прорыты пять тоннелей. По предварительным данным 2024 года, на достройку омской подземки может понадобиться около 51,5 млрд руб.

Еще один проект, который, по словам губернатора, нуждается в поддержке, — это мусорный полигон под Омском.

Вчера президент России Владимир Путин в рамках поездки в Омскую область провел рабочую встречу с главой региона Виталием Хоценко. На ней обсуждались крупные инвестпроекты, реализуемые в области, вопросы благоустройства и экологии, ситуация с обманутыми вкладчиками.

Илья Николаев